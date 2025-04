Gasperini alza la testa: “E’ paradossale che chi sta dietro di noi sia felice”

Le dichiarazioni del tecnico italiano al termina della sfida di San Siro che ha visto la sua squadra battere il Milan per uno a zero

Basta un gol di Ederson all’Atalanta per potare a casa tre punti preziosi contro il Milan. I bergamaschi conquistano una vittoria davvero importante in ottica Champions League, che rende felice Gian Piero Gasperini.

Il tecnico dei nerazzurri, intervenuto in conferenza stampa, è ovviamente felice della prova dei suoi: “E’ andata anche meglio di quanto pensavamo – afferma subito Gasperini -. Il Milan arrivava da un 4 a 0 di Udine e non sarebbe stato facile affrontarli e così, infatti, è stato. Ora bisogna continuare a fare i punti, cinque partite non sono poche e tutte le squadre che lottano per la Champions stanno spingendo. Non dimentichiamoci che abbiamo perso punti contro le piccole. Stasera faccio fatica a trovare un calciatore che non abbia fatto bene”.

Gasperini: “Futuro? Prima arriviamo in Champions”

L’avventura di Gian Piero Gasperini all’Atalanta, appare destinata a volgere al termine, a prescindere dai risultati che otterrĂ .

Il tecnico, interrogato sul proprio futuro, non ha di fatto risposto: “Cambierebbe con la qualificazione in Champions? Prima ci arriviamo, poi dopo… – afferma Gasperini -. La Champions è il traguardo che mi sono posto di raggiungere a tutti i costi”.

Infine il mister dei nerazzurri conclude la conferenze tessendo le lodi per la sua Atalanta: “Ha fatto un percorso straordinario, ogni tanto abbiamo inciampato. Siamo in ritardo dalle prime per via degli scontri diretti, ma stiamo mettendo in fila fior fior di squadre, che paradossalmente sono felici, ma l’Atalanta non è mai scesa dal terzo posto”.