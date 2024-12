Rivoluzione Inter, da Zirkzee a Bijol: attacco e difesa stravolti | CM.IT

Il reparto offensivo e la retroguardia al centro delle riflessioni dell’Inter per il prossimo futuro: i nerazzurri preparano grandi cambiamenti

Su Calciomercato.it, continuiamo ad analizzare, in maniera quotidiana, gli scenari per le prossime sessioni di trasferimenti. Nella trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube, l’ultimo focus sull’Inter, che per il prossimo futuro potrebbe avere un volto assai diverso rispetto a quello attuale.

In Champions League, i nerazzurri sono stati deludenti contro il Bayer Leverkusen a carattere generale, prestazione per la quale anche Inzaghi ha fatto mea culpa. Ha deluso soprattutto l’attacco, in cui Lautaro Martinez continua a fare fatica, ma la vera grande delusione dell’Inter si chiama Taremi. Per la prima linea nerazzurra, comunque, si possono supporre innesti a gennaio soltanto in caso di partenza di uno tra Correa e Arnautovic, di cui il secondo viene accostato con particolare insistenza al Torino.

Tanti i nomi circolati per un nuovo attaccante, ma c’è da ritenere che un grande investimento venga rimandato all’estate. Per gennaio si è parlato di Chiesa o dell’ipotesi Raspadori, magari in uno scambio con il Napoli, ma l’Inter verosimilmente non sembra interessata. Un nome estivo che resta caldo è quello di Jonathan David che si libererà a parametro zero dal Lille, ma per il canadese ci sono diverse problematiche, come la tanta concorrenza – piace alla Juventus, ma anche al Barcellona e ai club di Premier League – e le ricche commissioni chieste dall’entourage.

L’Inter ha avuto un incontro con gli agenti di David, ma la richiesta è stata elevata: 15 milioni di commissione e 7 milioni di ingaggio annuo. Al momento, dai nerazzurri c’è stato un passo indietro, ma di David si continuerà a parlare, almeno fino a febbraio, data in cui potrebbe già ufficializzare, eventualmente, la sua nuova destinazione.

Altra situazione da monitorare è quella di Zirkzee, che al Manchester United vive una situazione non facile. A meno di scossoni a gennaio, l’olandese potrebbe tornare un nome spendibile per i club italiani nel prossimo mercato estivo. Lo segue da vicino la Juventus, ma anche l’Inter, per l’appunto, potrebbe tornare in corsa e non è una destinazione da escludere.

Inter, Bijol o Hien (e non solo) per il grande colpo in difesa

Inter che deve guardarsi intorno, per il futuro, anche in difesa, con Acerbi che inizia ad accusare i segni dell’età, problema che riguarda anche de Vrij.

I nerazzurri si sono già mossi, valutando vari profili in Italia e all’estero. Piace tantissmo Bijol, che però l’Udinese valuta 30 milioni di euro, forte anche dell’interesse dei club della Premier. Valutazione molto alta anche per Hien, intorno ai 40 milioni di euro. Di Tah abbiamo già detto, con Barcellona e Bayer Monaco che non rendono l’operazione facile. In ogni caso, l’Inter sa di non poter risparmiare in estate, anzi il vero grande investimento estivo potrebbe avvenire proprio nel reparto difensivo.