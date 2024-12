Missione Champions e Tah a Leverkusen: ma per l’Inter l’ostacolo è triplo

I nerazzurri pronti a osservare da vicino Jonathan Tah nella trasferta in Germania, il giocatore ancora nel mirino di Marotta ma i campioni d’Italia sono in ritardo

Ci prepariamo a una serata di Champions League con tanti match interessanti e soprattutto fondamentali per mettere in cascina punti per provare a ritagliarsi un posto al sole per il passaggio del turno. Obiettivo che insegue da vicino l’Inter, ancora imbattuta e con la porta inviolata. La squadra di Simone Inzaghi vuole regalarsi altre certezze e una nuova prestazione da incorniciare, per dare un segnale a tutta la concorrenza. Il match di stasera è però di quelli davvero delicati, rendendo visita al Bayer Leverkusen campione di Germania.

Gli uomini di Xabi Alonso stanno esprimendo un rendimento forse più altalenante rispetto alla magica stagione scorsa, ma restano naturalmente una squadra piena di talento e molto pericolosa. E’ normale che il match di Leverkusen possa offrire anche interessanti spunti di mercato. Come quello legato a Jonathan Tah, pezzo pregiato dei tedeschi già molto ambito per la prossima estate, dato che si libererà a parametro zero, concludendo una lunghissima esperienza con il Bayer.

Non è un mistero che il difensore sia nel mirino di Beppe Marotta, da sempre molto attento ai futuri svincolati. In un’ottica di rinnovamento di una retroguardia con una età media piuttosto alta, Tah sarebbe, per esperienza e per doti tecniche, un rinforzo ideale. L’appuntamento di Leverkusen potrebbe essere l’occasione per riallacciare i contatti. Ma i nerazzurri sanno di avere tanta concorrenza davanti a sé.

Calciomercato Inter, per Tah il Barcellona è davanti a tutti: il motivo

Anche la Juventus segue il difensore tedesco, ma per lui bisogna fare attenzione ai top club esteri. Come il Bayern Monaco, che in patria, proprio come l’Inter, è solito fare razzia dei parametri zero. Anche se in questo momento in pole sembra il Barcellona.

Si parla da tempo dell’interessamento dei blaugrana. Che possono sfruttare anche un vantaggio per arrivare al giocatore. L’agente di Tah è Zahavi, che cura nel Barcellona gli interessi di Lewandowski e Flick. Un asse preferenziale che potrebbe fare la differenza. Ma fin quando sarà possibile, le squadre nostrane e in primis l’Inter non smetteranno di battere la pista Tah. Anche se un altro ostacolo è derivato dalle elevate commissioni chieste da Zahavi, più il super ingaggio che gli andrà corrisposto (da almeno 5-6 milioni di euro).