Tah, il sogno Juve che si allontana: perché il Barcellona è in netta pole

Il difensore tedesco in scadenza col Bayer è nel mirino anche dell’Inter, ma i blaugrana possono chiudere a breve. Le ultime

La Juventus deve intervenire in difesa, dove ha perso per tutta la stagione sia Bremer che Cabal. Per gennaio si valutano opportunità, senza escludere un investimento importante in caso di cessione molto fruttuosa. In tal senso occhio a Nicolò Fagioli, nel mirino pure del Marsiglia di De Zerbi.

Per gennaio, ma più verosimilmente per giugno considerato che è in scadenza di contratto, Giuntoli pensa pure a Jonathan Tah. Per caratteristiche fisiche e tecniche, il pilastro del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che l’anno scorso ha stradominato e vinto la Bundesliga, è uno dei nomi in cima alla lista del Football director bianconero.

Un nome, però, difficile da prendere per via delle richieste economiche, un ingaggio di almeno 5-6 milioni più alte commissioni, e della forte concorrenza. Sul quasi 29enne di origini ivoriane, sposato con una italiana, c’è infatti pure l’Inter. Ma ci sono, soprattutto, Bayern Monaco e Barcellona.

“Tah è un calciatore importante per noi, non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Siamo felici che sia ancora con noi” – Simon Rolfes, Ds Bayer, a ‘Sky Sport De’

Coi bavaresi aveva raggiunto un accordo l’estate scorsa, ma non fu trovato quello col Bayer e l’operazione è naufragata. Forse solo rimandata a giugno 2025, anche se nella corsa al cartellino di Tah il club davanti a tutti, diciamo pure in netta pole, è quello blaugrana che negli ultimi anni – date le enormi difficoltà economiche – si è specializzata in affari a costo zero.

Juventus e Inter, ‘asse’ Zahavi-Laporta e Tah verso il Barcellona

Il prossimo potrebbe essere proprio Tah. L’agente del centrale di Amburgo è Pini Zahavi, uno dei più influenti e potenti al mondo, i cui rapporti col Barcellona e il presidente Laporta sono a dir poco eccellenti. Basti pensare che il procuratore israeliano rappresenta alcune figure apicali all’interno della squadra capolista della Liga, nello specifico il tecnico Flick e un certo Robert Lewandowski.

Il Barça, quindi, ha sicuramente una corsia preferenziale, corsia che può sfruttare già nelle prossime settimane definendo l’accordo con il classe ’96. Così anticiperebbe definitivamente la concorrenza, assicurandosi per la prossima stagione uno dei migliori centrali del panorama calcistico europeo. Il tutto a svantaggio del Bayern, come delle nostre Juventus e Inter.