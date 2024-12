Fagioli porta i soldi per gennaio, Koop e Yildiz si pestano i piedi | VIDEO CM.IT

Tante le voci in vista del calciomercato di gennaio per la Juventus, mentre tengono banco anche le prestazioni di Koopmeiners

Il pareggio di Lecce, arrivato allo scadere del secondo tempo grazie alla rete di Ante Rebic, brucia ancora in casa Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la vetta della classifica, con in testa il Napoli di Antonio Conte, si allontana, mentre il Milan di Paulo Fonseca si avvicina.

La prestazione, è inutile girarci intorno, è stata ancora una volta negativa e l’allenatore Thiago Motta, nonostante abbia diversi assenti importanti, comincia ad essere nel mirino della critica. Alcune scelte fanno discutere, altre sono dettate dall’emergenza, altre ancora da buchi nella rosa che dovranno essere colmate nella prossima sessione di calciomercato. Prima di affrontare il discorso relativo al calciomercato, nel contributo realizzato dalla nostra redazione, e postato sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it, si è parlato anche di un possibile corto circuito tattico che si sta venendo a creare nella squadra bianconera. E riguarda due giocatori ritenuti fondamentali nel nuovo corso: Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz. Il primo è stato il calciatore maggiormente voluto l’estate scorsa e l’Atalanta ha ricevuto in cambio quasi 60 milioni di euro, bonus inclusi.

Ad oggi, non possiamo che valutare in maniera insufficiente l’apporto dell’olandese alla causa: le prestazioni latitano, i gol sono pari a zero e anche dal punto di vista della condizione fisica non appare al 100%. In tutto questo, s’inserisce anche il numero 10, Yildiz, che resta defilato sulla fascia sinistra. Quello che forse potrebbe sbloccare il turco, sarebbe avvicinarsi alla porta dal centro ed essere più vicino a Dusan Vlahovic, desideroso di compagnia che Koopmeiners non sembra riuscire a dargli in questo momento. Una questione che va risolta nel più breve tempo possibile, non solo per la Juventus, ma anche per le due punte di diamante che ancora non ha espresso il loro potenziale.

I soldi di Fagioli per il calciomercato della Juventus a gennaio



Passando, invece, al mercato di gennaio, impossibile non parlare di Nicolò Fagioli. Il centrocampista potrebbe davvero lasciare la Juve e sulle sue tracce, come raccontato in esclusiva, si sono messi il Marsiglia di De Zerbi, il Paris Saint-Germain, oltre all’interesse di alcune società della Premier League. Più defilato il Napoli che, comunque, monitora la situazione. La richiesta è alta, 30/35 milioni di euro, ma le trattative potrebbero portare ad altre cifre, comunque utili per finanziare le operazioni che ha in mente Giuntoli. In difesa, com’è noto, i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli di Antonio Silva del Benfica e David Hancko del Feyenoord, entrambe operazioni importanti dal punto di vista economico. In attacco, invece, sempre viva la pista che porta a Joshua Zirkzee, anche se il nuovo allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, lo sta rilanciando. Chi, invece, non trova pace è Randal Kolo Muani: poche partite da titolare col Paris Saint-Germain e possibilità di partire in prestito. Proprio la formula che tanto piace alla Juventus.