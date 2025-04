Conceicao: “Non sono d’accordo con Palladino”. Maignan stizzito: “Abbiamo bisogno di te”

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e del portiere al termine del match di San Siro, tra i rossoneri e la Fiorentina di Raffaele Palladino

Ancora un inizio più che complicato per il Milan, che si ritrova sotto di due gol già al decimo minuto, contro la Fiorentina, per via dell’autogol di Malick Thiaw e per la rete del solito Moise Kean.Â

Il Diavolo, poi, reagisce e riesce a chiudere la partita in pareggio. Un pareggio che, però, ovviamente, non serve davvero a nulla per la classifica.

In conferenza stampa Conceicao è chiamato subito a rispondere sul solito approccio sbagliato della sua squadra e chiaramente sul cambio di Musah, arrivato dopo 23 minuti: “Non ricordo cosa gli ho detto. Ero troppo preso dalla partita, era una giornata no. In questi ultimi due giorni mi aveva dato dei segnali positivi. Serve migliorare nell’approccio, non si può subire due gol dopo dieci minuti. Poi noi abbiamo avuto più occasioni della Fiorentina“.

Palladino ha parlato di una partita avvincente – “Non sono d’accordo. E’ stata una partita aperta con tanti errori. Non mi piacciono sfide così. Per i telespettatori posso capirlo. Io preferisco vincere 1 a 0. Non prendere gol è importante per la squadra

Le dichiarazioni di Maignan

In conferenza stampa è intervenuto Mike Maignan, uno dei migliori in campo, con diverse parate decisive. Il portiere ha parlato dell’approccio della squadra e dei du gol subiti:

“Non posso pensare che sia colpa dei compagni, giochiamo insieme. Mi arrabbio perché prendo gol, ma poi penso che l’atteggiamento sia quello giusto. Abbiamo iniziato male, prendendo due, ma c’è stata la reazione giusta

Poi risponde in maniera stizzita ad una domanda di un giornalista che chiede di cosa abbiamo bisogno il Milan: “Abbiamo bisogno di persone come te che ci caricano nello spogliatoio”