Palladino esulta: “C’è grande orgoglio. Erano anni che non “

Le dichiarazioni del tecnico della Viola al termine del match di San Siro contro i rossoneri. Ecco le sue parol nel post gara

Alla Fiorentina di Raffaele Palladino non è bastato il doppio vantaggio ottenuto in dieci minuti per portare a casa la vittoria contro il Milan.

I Viola, infatti, si sono fatti rimontare, perdendo una grande occasione, per uscire da San Siro con i tre punti: “Nelle ultime quattro partite ho visto una grande crescita da parte della squadra. Mi è piaciuto l’atteggiamento che abbiamo avuto. Stiamo bene mentalmente e fisicamente. Siamo venuti a San Siro a giocarcela, sono felice, ma adesso serve fare un passo in avanti dal punto di vista della maturità. Serve affrontare tutte le partite con il giusto atteggiamento”.

Palladino vede il bicchiere mezzo pieno e guarda avanti con ottimismo – “Erano anni che non vedevo una partita così bella, è un bene per il calcio. Potevamo vincerla, ma anche perderla. Nella ripresa il Milan aveva giocatori di gamba e di fisico, ma non ci siamo abbassati e abbiamo continuato a metter pressione al Diavolo. Stasera ci sono stati due grandi portieri. Vogliamo essere ambiziosi fino alla fine della stagione. Dobbiamo essere felici e orgogliosi della partita che abbiamo fatto“.

Palladino poi spiega l’espulsione – “Io ho visto un corner e sono andato dal quarto uomo a dire che era angolo forse in maniera accesa. E’ un peccato, c’è rammarico perché non volevo essere espulso. Gli arbitri dovrebbero capire il sentimento che abbiamo.”