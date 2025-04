PAGELLE E TABELLINO MILAN-FIORENTINA 2-2: Jovic torna bomber, Maignan e De Gea dei muri. Disastro Musah

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra gli uomini di Conceicao e quelli Palaldino. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 7,5

Walker 5,5

Tomori 5,5

Thiaw 5,5

Hernández 6

Musah 4 – Dal 23′ Jovic 7,5

Fofana 5,5 – Dall’80’ Bondo s.v.

Pulisic 6 – Dall’80 Chukwueze s.v.

Reijnders 5,5

Leao 6

Abraham 7 – Dal 55′ Gimenez 5,5- Dal 80′ Joe Felix s.v.

All. Conceicao 5,5

FIORENTINA

De Gea 8

Pongracic 5 – Dal 71′ Comuzzo 6

Marì 5,5

Ranieri 5

Dodo 7

Mandragora 6,5 – Dall’87’ Adli s.v.

Cataldi 6 – Dal 59′ Ndour 6

Fagioli 6,5

Parisi 6 – Dal 72′ Folorunsho 6

Gudmundsson 6,5 – Dal 59′ Beltran 6

Kean 7

All. Palladino 6

Ayroldi 5

Top e flop dei rossoneri della sfida di San Siro

TOP JOVIC 7,5 РQuando sta bene fisicamente e con la testa ̬ un signor attaccante. Non ̬ certo un caso se il Real Madrid qualche anno fa decise di investire fior fior di quattrini per acquistarlo. Stasera il serbo torna a far quel che sa far meglio, segnare e giocare per la squadra con movimenti da vera punta. Quando ̬ schierato al fianco di un altro attaccante riesce spesso a far la differenza

FLOP MUSAH 4 – Pochi dubbi su chi sia il peggiore in campo. Anche stasera l’americano si rende protagonista di un avvio davvero shock. Perde in maniera troppo ingenua il pallone, dando il via all’azione del vantaggio viola. Dimostra ancora una volta che nel calcio serve tanto altro oltre alla corsa e lui in quasi due anni di Milan ha spesso dimostrato di essere un ottimo atleta e poco più.

TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 2-2

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Gabbia, Pavlović, Terracciano; Bondo; Chukwueze, Félix, Gimenez, Jović, Sottil. All.: Conceição.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Guðmundsson, Kean. A disp.: Martinelli, Terracciano; Comuzzo, Moreno; Adli, Folorunsho, Ndour, Richardson; Beltrán, Zaniolo. All.: Palladino.

GOL: 7′ autogol Thiaw (F), 10′ Kean (F), 24′ Abraham (M),64′

Ammoniti: Mari (F), Theo Hernandez (M), Dodo (F), Walker (M), Leao (M), De Gea (F)

Espulsi

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Spettatori: