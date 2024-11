La Juve non molla Antonio Silva: doppio intreccio a gennaio | CM.IT

Il calciomercato di gennaio si avvicina e in casa bianconera è già partita la caccia al nuovo difensore centrale: le ultime sul portoghese

Reduce da due 0-0 consecutivi contro Milan e Aston Villa, la Juventus resta una delle difese meno perforate, in Italia e in Europa. Eccezion fatta per i quattro gol subiti in casa dell’Inter, la squadra allenata da Thiago Motta è riuscita a compensare le pesanti assenze di Gleison Bremer e Juan David Cabal con un’organizzazione tattica solida e incentrata in primis sulla capacità di disinnescare le minacce avversarie.

Il rendimento difensivo dei bianconeri, tuttavia, non potrà coprire in eterno le lacune dell’attuale rosa ed è per questo che ormai da mesi Cristiano Giuntoli e il suo staff stanno setacciando il mercato italiano ed estero per portare in dote a Motta almeno un rinforzo difensivo. Senza avere un vero e proprio budget a disposizione, i bianconeri hanno sin qui seguito la stella cometa della sostenibilità, cercando soprattutto soluzioni in prestito o a buon mercato.

Doppio intreccio Juve-PSG: il punto su Antonio Silva

Sono tanti i nomi finiti nel radar bianconero. Nei giorni scorsi dalla Francia, si è parlato di un accordo verbale con Milan Skriniar, ma al destino del difensore slovacco può essere legato anche quello di un altro obiettivo reale della Juventus. Nonostante le resistenze iniziali del Benfica sul prestito, la Juve non ha affatto mollato la presa su Antonio Silva. Persuasa dai segnali ricevuti dal Portogallo e dall’entourage del giocatore, la dirigenza torinese continua a lavorare su questo dossier, pronta ad offrire una cifra abbastanza alta per un iniziale prestito oneroso.

Nonostante abbia perso lo status da titolare con l’avvento di Bruno Lage in panchina, il difensore 21enne può contare su numerosi estimatori in Europa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il nome del calciatore non è mai definitivamente scomparso dai radar del PSG, che può tornare alla carica proprio nel caso in cui Skriniar dovesse lasciare il club a gennaio. Circa due anni fa, il club parigino arrivò ad offrire 60 milioni di euro per Silva, ma il Benfica decise di rinviare la sua cessione di qualche anno. Ora, la voglia di giocare con continuità del ragazzo potrebbe rappresentare un grimaldello importante per ottenere un’apertura definitiva al prestito oneroso con riscatto. La Juve lo sa (ma anche in Francia e in Inghilterra) e per questo non ha ancora alzato bandiera bianca, anzi.