Calciomercato Juventus: Antonio Silva, il Benfica fa muro per gennaio | CM.IT

Cristiano Giuntoli, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, è a caccia di un difensore per rinforzare la rosa della Juventus a gennaio

I giorni della sosta per gli impegni delle Nazionali, l’ultima di questo 2024, si porta sempre dietro infortuni e voci di mercato. E la Juventus, per entrambe le cose, ha fatto molto discutere in questi giorni. Contro il Milan, infatti, dovrà fare a meno anche di Dusan Vlahovic, che si è fermato con la Serbia per un problema muscolare.

Gli esami effettuati ieri al ‘J Medical’ hanno escluso lesioni, ma il bomber bianconero salterà sicuramente il match del prossimo sabato contro i rossoneri di Paulo Fonseca, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, e verrà valutato in seguito dallo staff medico in vista della sfida di Champions League contro l’Aston Villa di Unai Emery. Si aggrava, dunque, la situazione infortunati per l’allenatore Thiago Motta che già deve fare a meno di Nico Gonzalez, Douglas Luiz, oltre ai lungodegenti Arek Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal. Per gli ultimi due, la stagione si può definire già chiusa, visti i gravi problemi patiti alle ginocchia. Ed è proprio sul reparto difensivo che si concentrano le attenzione degli uomini mercato della Juventus.

In primis si è parlato della possibilità Milan Skriniar, l’ex Inter non trova spazio al Paris Saint-Germain, ma l’operazione ha costi decisamente alti. Altri nomi accostati sono quelli del prodotto del vivaio bianconero Radu Dragusin, adesso al Tottenham, ma anche questa pista si presenta difficile, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Benoit Badiashile del Chelsea, Joachim Andersen del Fulham, Jhon Lucumì del Bologna, Jonathan Tah del Bayer Leverkusen e tanti altri ancora. Nella giornata di ieri, ecco spuntare un’idea alternativa: Antonio Silva del Benfica.

Juventus su Antonio Silva: il Benfica non lo libera a gennaio

Il 21enne difensore della Nazionale portoghese di capitan Cristiano Ronaldo, nell’ultimo periodo è rimasto un po’ ai margini ed è finito in panchina nelle ultime tre partite della Liga Portugal. L’allenatore Bruno Lage gli sta preferendo Nicolas Otamendi e Tomas Araujo per il centro della difesa, ma sarà difficile strappare Antonio Silva ai lusitani nella prossima sessione di mercato. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Benfica non ha, allo stato attuale, nessuna intenzione di liberare il calciatore nella sessione invernale di gennaio. A metà stagione il club di Lisbona, che potrebbe anche lasciar partite Otamendi direzione Argentina, non ritiene opportuno cedere il calciatore. A maggior ragione con una formula stile Conceicao: prestito secco molto oneroso per, poi, discutere di un eventuale riscatto alla fine della stagione. L’estate scorsa il Benfica rifiutò un’offerta importante del Newcastle da 35 milioni di euro, oltre a 15 milioni di bonus, rifiutata. E anche a gennaio sarà difficile strappare Antonio Silva al Benfica. Nella prossima estate la situazione potrebbe cambiare di fronte ad un’offerta da 30/35 milioni di euro. Questa la situazione allo stato attuale, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.