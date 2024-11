Conceicao bis per la Juventus: in difesa il colpo è a sorpresa

Per la Juventus può arrivare l’acquisto che replica l’operazione compiuta per portare in Italia l’esterno portoghese: tutti i dettagli

Un difensore per Thiago Motta. Il ko di Bremer, seguito da quello di Cabal, ha reso una necessità impellente quella di rinforzare il reparto arretrato.

La Juventus è a caccia di almeno un acquisto per la retroguardia, anche se Giuntoli è pronto a raddoppiare gli sforzi per garantire anche un’altra alternativa al proprio allenatore. Gennaio è alla porte ed allora questo è il momento di capire se davvero ci potrà essere un’occasione da sfruttare oppure bisognerà mettere mano al portafogli per accontentare Motta.

La prima soluzione è quella, neanche a dirlo, più gradita alla società ed è per questo che il Football Director sta perlustrando il mercato degli esuberi, andando alla ricerca di un profilo che possa andare bene per il gioco della Juventus, senza però incidere in maniera troppo pesante sul bilancio. Un identikit che potrebbe corrispondere al nome di Antonio Silva, 21 anni, difensore centrale in forza al Benfica.

Il calciatore è finito un po’ nelle retrovie nelle ultime uscite e in campionato è reduce da tre panchine. Ecco perché i bianconeri hanno acceso i riflettori su di lui e, come riferisce ‘Sky’, valutano un affare alla Conceicao.

Juventus, Antonio Silva per la difesa: la formula dell’affare

Come l’esterno, arrivato dal Porto in prestito oneroso la scorsa estate, Silva potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso, rimandando il discorso riscatto direttamente alla fine della stagione.

Con Conceicao la formula ha funzionato, con il giocatore che può già ritenersi confermato dalla Juventus che sta lavorando per rendere il suo acquisto definitivo. Lo stesso potrebbe accadere con il 21enne difensore centrale che con l’attuale attaccante bianconero condivide anche l’agente. Si tratta di Jorge Mendes, potente procuratore che è in buoni rapporti con Cristiano Giuntoli.

Il dirigente bianconero sta lavorando in maniera seria su Antonio Silva e il centrale portoghese, 17 apparizioni anche con la Nazionale maggiore, potrebbe diventare il rinforzo per la retroguardia della Juventus. Pista da seguire quindi con il Portogallo che può regalare un altro colpo a Thiago Motta.