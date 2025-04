Inter, Zielinski via dopo un solo anno: destinazione e prezzo a sorpresa

Possibile addio in estate della mezz’ala polacca presa a zero e attualmente ai box a causa di una distrazione del gemello mediale della gamba destra

Ha fatto meglio di Taremi, ma non si può dire che l’avventura in nerazzurro sia stata esaltante. Così anche Piotr Zielinski, al pari dell’iraniano, potrebbe lasciare l’Inter già nel prossimo calciomercato estivo. Dopo appena un anno e nonostante un contratto di altri tre anni, da circa 4,5 milioni di euro a stagione. Complicato se non impossibile piazzarlo in Italia, tutt’altro all’estero.

‘Interlive.it’ parla di possibile futuro all’estero, precisamente in Premier per la mezz’ala polacca, che ne avrà per almeno un altro mese a causa della distrazione del gemello mediale della gamba destra subita soltanto tre minuti dopo il suo ingresso in campo nella sfida col Monza dello scorso 8 marzo.

Per il club di Oaktree sarebbe tutta plusvalenza, considerato che il classe ’94 è stato preso a zero dopo la fine del suo contratto con il Napoli. Alla corte di Inzaghi non è mai riuscito ad affermarsi come un titolare, del resto davanti a sé aveva due calciatori, Barella e Mkhitaryan, difficilmente scalzabili per chiunque. Il tecnico lo ha impiegato anche da play, al posto di Calhanoglu, un ruolo però a lui poco gradito.

L’Arsenal potrebbe provare a prendere Zielinski

Nel complesso il 30enne della Bassa Slesia ha disputato 33 partite, un totale di 1.571′, e realizzato 2 gol. Entrambi in campionato, su rigore e alla Juventus nel pirotenico 4-4 dello scorso 27 ottobre. In bianconero c’è un certo Giuntoli che lo conosce bene avendo vissuto assieme l’esperienza al Napoli, ma non è lui il Ds che potrebbe provare a strapparlo all’Inter.

Parlando dell’ipotesi Premier, ‘Interlive.it’ fa infatti esplicitamente riferimento all’Arsenal dove è appena approdato l’italiano Andrea Berta, il quale già ai tempi dell’Atletico si mosse per il numero 7 interista esploso in Serie A con la maglia dell’Udinese.

Sempre a caccia di giocatori di qualità, specie a metà campo, i ‘Gunners’ allenati da Arteta – affrontati e sconfitti in Champions dall’Inter nella fase a girone unico – potrebbero mettere sul piatto 14/15 milioni per il cartellino di Zielinski, una cifra che Marotta e Ausilio potrebbero ritenere sufficiente.

Del resto consentirebbe loro di liberarsi di un ingaggio pesante, qualcosa come 9 milioni lordi, e di un 31enne (li compierà a maggio), realizzando al contempo una plusvalenza. Proprio da 14/15 milioni, essendo stato preso a parametro zero commissioni (2,1 milioni) escluse.