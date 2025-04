Inter-Luis Henrique, a breve incontri con l’entourage | CM.IT

Il club di Oaktree vuole accelerare per mettersi definitivamente alle spalle la concorrenza e avere il brasiliano già per il Mondiale per Club

L’Inter fa sul serio per Luis Henrique, anche se allo stato attuale ancora non ha presentato alcuna offerta. Né al Marsiglia e né brasiliano. Col suo entourage, però, ci saranno presto degli incontri in cui il Ds Ausilio presenterà una prima proposta contrattuale.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra ha in programma più di un meeting con gli agenti di Luis Henrique intorno alla metà di questo mese di aprile. L’intenzione è dare una accelerata decisiva o quasi all’operazione, in primis per mettersi definitivamente avanti rispetto alla concorrenza rappresentata soprattutto da quel Bayern Monaco avversario imminente nei quarti di Champions League. Poi perché si vuole avere l’esterno già per il Mondiale per Club.

Trovare un accordo economico con il 23enne di Joao Pessoa non dovrebbe essere un problema: in Francia guadagna circa 1,2 milioni. Inoltre ci sono eccellenti rapporti con la sua agenzia, la Roc Nation che segue Dimarco e i fratelli Stankovic. Intorno all’ex Botafogo gravitano poi agenti con cui l’Inter ha un buon feeling da anni: con uno di loro lo stesso Ausilio discusse della possibilità di portare ad Appiano Emerson Royal, parliamo di quando il milanista si era messo in mostra al Betis ed era ancora di proprietà del Barcellona.

Luis Henrique, Marsiglia e Inter devono venirsi incontro

Inter e Marsiglia sono società ‘amiche’, come dimostrano i recenti affari Correa e Valentin Carboni, per questo filtra ottimismo. Certo, si parte da una distanza piuttosto ampia tra domanda e offerta: come filtrato da Viale della Liberazione, Marotta e Ausilio non vogliono andare oltre i 25 milioni di euro. La richiesta dell’OM, in virtù dell’interesse di altri grandi club, è sui 30/35 milioni. In questi casi un’intesa potrebbe essere trovata a metà strada, con l’inserimento di alcuni bonus.

L’Inter ragiona anche sull’inserimento di una contropartita tecnica, un nome potrebbe essere quello di Asllani che ha estimatori in Premier. Soltanto che in questo caso potrebbe sorgere un problema di valutazioni, tenuto conto che difficilmente Longoria e soci accetterebbero uno scambio alla pari o quasi per Luis Henrique, esploso quest’anno con De Zerbi (9 gol e 7 assist) e nei piani di Inzaghi sfruttabile (dopo un po’ di lavoro sulla fase difensiva) da tornante su entrambe le fasce.