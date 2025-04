Caos al Marsiglia: scontro tra De Zerbi e i giocatori, spogliatoio spaccato

Momento infuocato al Marsiglia, l’allenatore De Zerbi a muso duro con i calciatori: atmosfera pesantissima, finale di stagione in salita

Con la stagione calcistica che si avvicina alla conclusione, ogni gara diventa fondamentale e i margini di errore si riducono, per tutte le squadre. Inevitabile che salga la tensione, che però può anche arrivare a superare i livelli di guardia. Come sta accadendo al Marsiglia tra Roberto De Zerbi e il suo gruppo.

Il tecnico, in Ligue 1, sta vivendo una stagione di alto profilo, anche se le polemiche di vario genere finora non sono mancate. E dopo gli sfoghi dell’allenatore contro la disparità con il Psg e il comportamento della classe arbitrale, adesso, è il momento dello scontro con i calciatori. De Zerbi non ha digerito il calo di rendimento delle ultime settimane (4 ko nelle ultime 5 giornate) e stando ai resoconti provenienti dalla Francia la situazione nello spogliatoio adesso sarebbe esplosiva.

De Zerbi all’attacco dopo il ko col Reims, i giocatori del Marsiglia non ci stanno: tutti contro tutti

E’ stato particolarmente pesante, per le proporzioni e per il significato, il ko con il Reims per 3-0, che è costato il sorpasso del Monaco in seconda posizione. Il piazzamento Champions dell’OM a questo punto è a rischio e De Zerbi ha richiamato duramente all’ordine i suoi.

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, lunedì, alla ripresa degli allenamenti, De Zerbi avrebbe detto ai giocatori che non li avrebbe allenati, in risposta alla prestazione “indegna” fornita contro il Reims. In tutta risposta, i giocatori si sarebbero a loro volta rifiutati di scendere in campo. E non sarebbe finita qui. Sempre il quotidiano riferisce di un altro momento di grande tensione, con De Zerbi che sorprendendo Lirola a ridere in sala mensa sarebbe sbottato esclamando: “Volete farmi fallire? E allora falliremo tutti insieme“. Attaccando poi, secondo le ricostruzioni, il diretto interessato: “Nessuno ti voleva nel club la scorsa estate, solo io ho creduto in te, questa sarebbe la tua ricompensa?“.

I prossimi giorni si annunciano caldi come non mai per l’ex tecnico del Sassuolo. Che intanto torna protagonista anche dei rumours di mercato: in chiave Milan, ci sarebbe stato l’incontro tra De Zerbi e Paratici, come raccontato nei giorni scorsi da Calciomercato.it.