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Giudice sportivo a gamba tesa sulla corsa Champions: UFFICIALE, 4 giornate di squalifica

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C’è anche una sanzione per simulazione in area avversaria

Ultime tre giornate di fuoco per la corsa alla Champions. Cinque squadre in lotta per tre posti, ma diciamo anche per due considerati i 5 punti di vantaggio del Napoli sulla quarta in classifica. Ovvero la Juventus, reduce dal passo falso con la retrocessa Verona che potrebbe risultare pesantissimo.

Terzo c’è il Milan, che però è in caduta libera oltre ad avere il calendario più difficile. Quinta la Roma, ma dietro appena un punto i bianconeri di Spalletti. Sesto ma ancora in piena corsa il Como di Fabregas, che avrà tre partite sulla carta abbordabilissime.

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Giudice sportivo a gamba tesa sulla corsa Champions: UFFICIALE, 4 giornate di squalifica – Grafica di Calciomercato.it

A proposito di corsa Champions, c’è il Giudice sportivo che entra a gamba tesa squalificando una giornata un calciatore del Milan e uno del Como. Nello specifico il difensore rossonero Fikayo Tomori, espulso per doppia ammonizione domenica a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Poi il centrale lariano Jacobo Ramon, ammonito nella gara col Napoli: lo spagnolo era diffidato. Per lo stesso motivo, giallo da diffidato, è stato sospeso un turno Kabasele dell’Udinese. Fuori una giornata pure Fadera del Sassuolo, che si è beccato un’ammonizione per aver simulato un fallo nell’area di rigore milanista.

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