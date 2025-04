L’incontro con Paratici e De Zerbi al Milan: c’entra anche il calciomercato | CM.IT

Nel giorno del derby di Coppa Italia contro l’Inter, si continua parlare del futuro della guida tecnica del Milan

Appuntamento importantissimo per il Milan questa sera, nella semifinale d’andata della Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi nel più classico dei derby della Madonnina.

È l’unico obiettivo stagionale rimasto ai rossoneri, dopo l’eliminazione ai playoff della Champions League per mano del Feyenoord e il nono posto attualmente occupato nella classifica del campionato di Serie A, distante nove lunghezze dal Bologna di Vincenzo Italiano quarto in graduatoria, e vicinissimo alla finale della Coppa Italia dopo il 3-0 rifilato all’Empoli di Roberto D’Aversa lontano dalle mura amiche. L’allenatore Sergio Conceicao, che appena arrivato dopo l’esonero di Paulo Fonseca ha portato a casa la Supercoppa Italiana, non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto e anche gli innesti del mercato invernale hanno reso meno rispetto a quanto ci si aspettava.

Il suo futuro, nonostante un contratto in essere valido fino al 30 giugno 2026, è già segnato: a fine stagione sarà addio, grazie ad una clausola presente nell’accordo che consente al club di liberarsi del vincolo. E sono già iniziate le grandi manovre per rintracciare la nuova guida tecnica. A sceglierla, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Fabio Paratici che, come anticipato dalla nostra redazione nel mese scorso, è il prescelto dell’amministratore delegato Giorgio Furlani per guidare la parte sportiva. L’ex dirigente di Juventus e Tottenham avrebbe messo in cima alla lista Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli e nel mirino anche dei bianconeri, ma un incontro avvenuto nei giorni scorsi ha fatto ritornare in auge il nome di Roberto De Zerbi.

Milan, incontro Paratici-agente De Zerbi: ecco cosa è uscito fuori

Da quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti tra Fabio Paratici e l’agente dell’attuale allenatore dell’Olympique Marsiglia sono costanti, perché dettati da una vecchia amicizia che dura da tanto tempo. In questa situazione, chiaramente le indiscrezioni fanno pensare all’interesse per De Zerbi, sotto contratto con i marsigliesi fino al 2027. Ma il procuratore è ritenuto, da molti direttori sportivi, uno tra i migliori e affidabili intermediari del calcio europeo, prova ne è anche il lavoro svolto con la Juventus e il Paris Saint-Germain per la trattativa che ha portato Randal Kolo Muani in bianconero. Dunque, sì De Zerbi, ma attenzione anche a diverse situazioni che potrebbero svilupparsi nei prossimi mesi in ottica calciomercato. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.