Bologna inarrestabile: tris all’Empoli e biglietto per l’Olimpico prenotato

Orsolini e compagni chiudono la pratica in meno di mezz’ora. I felsinei a un passo da un traguardo che manca dal 1974, Italiano verso la quarta finale in tre anni

Il Bologna non si ferma più. Al ‘Castellani’ gli basta poco meno di mezz’ora per liquidare l’Empoli: 0-2 in sei minuti arrembanti firmato dal solito Orsolini (5 gol nelle ultime 5 partite: merita la Nazionale) e dall’olandese Dallinga. Tramortita la squadra di D’Aversa, che nulla può contro la dirompenza e l’entusiasmo della squadra rossoblù.

Non c’è partita, non c’è mai stata. A inizio ripresa Dallinga fa doppietta e chiude definitivamente il match sul punteggio di 3-0. Un punteggio che dà pressoché la certezza della qualificazione in finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma, a una finale che manca dal lontanissimo 1974.

EMPOLI-BOLOGNA 0-3: 23′ Orsolini, 29′ e 51′ Dallinga

Per Italiano si tratterebbe della quarta finale in 3 anni, dopo quelle (2 di Coppa Italia e 1 di Conference: tutte perse) con la Fiorentina.