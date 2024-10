La Juventus su Skriniar: la volontà del Psg e le condizioni di Giuntoli | CM.IT

Perso Bremer per tutta la stagione, la Juventus si fionda sul mercato a caccia di un sostituto in vista di gennaio: voci su Skriniar del Psg

Il gravissimo infortunio patito da Gleison Bremer nei primi minuti della gara valida per la seconda giornata della Champions League contro il Lipsia, lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio sinistro, costringerà la Juventus ad intervenire sul mercato a gennaio.

Il roccioso difensore brasiliano, infatti, è stato già operato nei giorni e starà fuori per tutta la stagione 2024/2025: il rientro è previsto con l’inizio dell’annata prossima. Una situazione che ha messo in difficoltà i bianconeri e l’allenatore Thiago Motta, che ha perso il giocatore sempre mandato in campo in queste prime nove partite tra Serie A e Champions League. Adesso, però, è il momento di guardare avanti e pensare ai prossimi importanti impegni, con la consapevolezza di dover fare qualcosa nel reparto nella prossima sessione invernale del calciomercato. E, com’è normale che sia, sono molti i nomi accostati al club bianconero.

Subito dopo il ko di Bremer, si era vociferato di un possibile interesse per lo svincolato Sergio Ramos, una pista mai veramente presa in considerazione dall’uomo mercato Cristiano Giuntoli e dai suoi collaboratori, come raccontato dalla nostra redazione nei giorni scorsi. Dunque, messi da parte i giocatori attualmente liberi sul mercato, è spuntato con forza, e non da ieri, il nome di Milan Skriniar. L’ex difensore dell’Inter, passato al Paris Saint-Germain nell’estate del 2023 a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con i nerazzurri, non ha trovato lo spazio che, probabilmente, si aspettava con l’allenatore Luis Enrique. In questa stagione, ha collezionato solo 111 minuti in Ligue 1, mentre in Champions League è rimasto in panchina per tutti i 180 minuti giocati dai parigini contro Girona e Arsenal. Ed ecco, allora, spuntare l’accostamento alla Juventus.

Juve-Skriniar, Giuntoli detta le condizioni al Psg

Il nome non è nuovo, già l’estate scorsa si era parlato di un possibile interessamento, poi mai approfondito. Dunque, che Skriniar possa piacere alla Juventus e a Giuntoli non ci sono dubbi. E non avrebbe certamente problemi di ambientamento alla Serie A, visto che tra Sampdoria e Inter, ha giocato ben sei anni e mezzo nel nostro campionato. Gli ostacoli da superare sono di ben altra natura e riguardano gli aspetti economici. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nel caso in cui dovesse lasciare Parigi, il Psg vorrebbe cederlo a titolo definitivo, visto che non è centrale nel progetto tecnico dei transalpini. Il cartellino del capitano della Nazionale slovacca è valutato intorno ai 18/20 milioni di euro, una cifra importante per un calciatore di 29 anni. E, soprattutto, l’alto ingaggio, da 10 milioni di euro a stagione fino al 2028, è fuori portata per la Juve che ha intrapreso un percorso di risanamento dei costi partendo proprio dagli emolumenti. E in quest’ottica s’innestano i discorsi sul prolungamento di Dusan Vlahovic, attualmente sotto contratto fino a giugno 2026 con ingaggio pari a 12 milioni di euro netti. Quindi, non si può certamente escludere un possibile arrivo di Skriniar a Torino nel mese di gennaio, ma a condizioni che si tratti di un prestito, secco o con diritto di riscatto, con partecipazione al pagamento dell’ingaggio da parte del Psg. Queste le condizioni affinché l’affare vada in porto, che si scontrano con le volontà, allo stato attuale, dei dirigenti transalpini. Vedremo come si evolverà la situazione e vi terremo aggiornati.