Juventus, Bremer operato: il comunicato UFFICIALE e i tempi di recupero

Gleison Bremer si è sottoposto ad intervento chirurgico dopo il grave infortunio patito al ginocchio durante la gara contro il Lipsia

La sentenza è arrivata il giorno dopo la straordinaria vittoria ottenuta, in rimonta e con un uomo in meno, nel secondo turno del nuovo format della Champions League contro il Lipsia: per Gleison Bremer la stagione si è già praticamente conclusa.

Nei primi minuti del match in terra teutonica, il roccioso difensore brasiliano, in un contrasto di gioco con Lois Openda, ha poggiato male il piede sinistro e il ginocchio ha avuto una torsione innaturale. Subito il giocatore e lo staff medico si sono accorti del problema ed è stato immediatamente sostituto dall’allenatore Thiago Motta. Già nella pancia della ‘Red Bull Arena’ di Lipsia si è pensato ad un problema al crociato, ma è nella giornata successiva, con l’esito degli esami effettuati al ‘J Medical’, che si è avuta la certezza della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro.

Una sentenza terribile, un infortunio che, solo in Serie A, ha già messo fuori causa diversi giocatori, l’ultimo in ordine di tempo è il centravanti del Torino Duvan Zapata, senza contare Rodri del Manchester City e Dani Carvajal del Real Madrid, solo per citare i calciatori più famosi che militano all’estero. Una situazione analizzata anche durante ‘Juve Zone‘, il contenitore dedicato ai colori bianconeri sul canale Youtube di Calciomercato.it, con il professor Fabrizio Tencone, ex medico sociale proprio dei piemontesi: “Non è scontato che Bremer torni al 100%, ma analizzando i dati più del 90% dei giocatori ritorna allo stesso livello di prima. Ci sono possibilità quasi certe che torni ad essere il giocatore di prima e se durante questo percorso riabilitativo ci fosse il tempo di notare delle anomalie nel movimento, si potrebbero correggere e farlo rientrare addirittura più forte di prima“.

Juventus, Bremer operato: ecco i tempi di recupero

Nel frattempo, questa mattina Bremer è finito sotto i ferri per risolvere la problematica: “Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro – il comunicato ufficiale della Juve – L’intervento, eseguito presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal Dottor Bertrand Cottet-Sonnery alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Luca Stefanini, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. I tempi di recupero per il 27enne giocatore brasiliano si attestano sui 6/7 mesi.