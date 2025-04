Accordo vicino: la Juventus lo cede per 35 milioni

Fissato il prezzo, può lasciare il club bianconero e cambiare aria: l’operazione è fattibile

Una stagione complessa, ma Dusan Vlahovic resta il miglior marcatore della Juventus in questa annata certamente particolare. 9 reti in campionato, 14 in totale e ora, dopo tante panchine con Thiago Motta, soprattutto nelle ultime gare, il serbo sembra essere tornato al centro del progetto. Igor Tudor lo stima e vuole puntare su di lui.

Non è detto però che Vlahovic, al centro del progetto, ci torni solo per poche settimane. Perché il rinnovo contrattuale del serbo ancora non arriva e la scadenza, targata giugno 2026, si avvicina. Le cifre per rinnovare sono alte ed ecco quindi che, alla luca di un’offerta importante, Vlahovic potrebbe cambiare aria. Quale la possibile destinazione? L’interesse maggiore nei confronti del centravanti arriva dall’Inghilterra. Il Manchester United è molto interessato al calciatore, ma non è il solo.

L’Aston Villa piomba su Vlahovic: può partire per 35 milioni

Da tempo Vlahovic piace all’Arsenal e oltre ai ‘Gunners’ e allo United, nella corsa al serbo si sono uniti anche Tottenham e Aston Villa.

E stando a quanto riferito da ‘Football Insider’, i ‘Villans’ starebbero muovendosi in maniera concreta. Il club avrebbe individuato in Vlahovic l’erede di Jhon Duran. Il colombiano, ceduto a peso d’oro a gennaio all’Al-Nassr, non è stato ancora adeguatamente rimpiazzato e Unai Emery vorrebbe un nuovo centravanti per far crescere la competizione nel reparto e garantire un concorrente di livello all’attaccante della nazionale inglese Ollie Watkins. Un affare a cui il club di Birmingham pensa sul serio e che, stando a quanto riferiscono in Inghilterra, potrebbe concretizzarsi con un’offerta non elevatissima. Per riuscire a convincere la Juventus potrebbero infatti bastare 35 milioni di euro. A tanto potrebbero corrispondere le cifre dell’affare Vlahovic, anche se i ‘Villans’ dovranno essere bravi a superare la concorrenza delle altre società di Premier League. La Juve attende, anche se al momento punta sul serbo, Tudor più di tutti all’interno dell’ambiente bianconero.