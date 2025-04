Vlahovic al posto di Osimhen: lo scambio è la chiave

Viene fuori un interessante intreccio di calciomercato che vede protagonisti due tra i bomber più interessanti al mondo, vale a dire Victor Osimhen e soprattutto Dusan Vlahovic. Lo scambio sbloccare l’affare per il serbo, andiamo a vedere le ultime notizie.

E’ stata una annata sicuramente difficile per il bomber serbo, che anche quest’anno non è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle. Si ha la netta sensazione, in tal senso, che il centravanti della Juventus soffra troppo la pressione che c’è in bianconero ed è come se facesse fatica a sopportare quelle che sono le enormi aspettative che si ripongono su di lui. Ormai da tanto, troppo tempo. In tal senso inizialmente si pensava che potesse essere arrivata una svolta con Thiago Motta, ma le cose sono andate anche peggio.

Al punto che in questa stagione ha addirittura perso il posto da quando è arrivato Kolo Muani, salvo poi tornare titolare alla prima di Igor Tudor. Si tratta di un calciatore, però, che, a prescindere da un rendimento deludente, continua ad attirare l’interesse di top club. In Italia ma anche all’estero. In tal senso, una società sembra pronta a mettersi seriamente in moto per Dusan Vlahovic prendendolo al posto di Victor Osimhen. La chiave per sbloccare questo affare può essere proprio lo scambio. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Vlahovic prima scelta per l’attacco: intreccio con Victor Osimhen

Come è noto, il bomber serbo a fine stagione saluterà a meno di clamorosi ribaltoni, dal momento che ormai è evidente a tutti che tra le parti non è mai scattata realmente la scintilla. In tal senso, stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, arriva una svolta non di poco conto. A quanto pare, infatti, il Manchester United ha messo seriamente gli occhi su Dusan Vlahovic, abbandonando dunque la pista che porta a Victor Osimhen. Si tratta di un affare probabilmente meno dispendioso tra cartellino ed ingaggio.

I Red Devils potrebbero pensare, per abbassare le richieste comunque importanti della Juventus, di inserire Joshua Zirkzee come pedina di scambio, puntando sull’interesse datato dei bianconeri nei suoi confronti e sulla sua stagione da incubo. Nel caso in cui però non si dovesse trovare la quadra, la Juve sta valutando anche altre alternative a Dusan Vlahovic, a partire da Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte.

Insomma, si tratta di una doppia beffa per Victor Osimhen, che potrebbe seriamente vedere chiudersi due tra le piste più accreditate per il suo futuro. La Juventus da una parte ed il Manchester United dall’altra. Sarà sicuramente una brutta gatta da pelare in estate per il Napoli quella legata al futuro del nigeriano.