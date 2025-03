Altro che Osimhen e Kolo Muani, la Juve va su un altro francese: 80 milioni

I bianconeri potrebbero ripartire con un nuovo attaccante titolare e sono entrati nella corsa per uno dei bomber più promettenti d’Europa

Finire la stagione nel migliore dei modi, poi si vedrà. La Juventus arriva al rush finale della stagione con un carico di delusioni sulle spalle, dalla Champions League alla Coppa Italia passando per lo stesso campionato. I bianconeri sono usciti praticamente subito dalla lotta scudetto, per qualche infortunio di troppo sicuramente ma poi mettendoci tutto del suo. Una batosta dietro l’altra tra PSV, Empoli, Atalanta e Fiorentina che ha portato la società all’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di Igor Tudor. Il croato è arrivato nelle vesti di traghettatore, guiderà la Juve nelle ultime nove partite e poi al Mondiale per Club di giugno negli States.

Tutto è ancora apertissimo per la prossima stagione, in panchina come nel resto della rosa dove scelte verranno fatte. Bisognerà decidere il destino di tanti, a partire da Dusan Vlahovic che parte con uno status di partente praticamente scontato. Ha ancora un anno di contratto, ma senza rinnovo dovrà essere ceduto visti i 12 milioni che raggiungerà il suo stipendio e ovviamente le prestazioni pessime con tanto di panchine a ripetizione. Anche il riscatto di Kolo Muani è in bilico a dire la verità, bisogna trovare un accordo vantaggioso col PSG e comunque molto dovrà dipendere anche dal nuovo tecnico. Per questo le possibilità che Giuntoli si trovi a dover acquistare la punta titolare sono comunque alte. Si è parlato tanto di Osimhen, complicatissimo da raggiungere per costi e rapporti col Napoli, ma al posto di Kolo Muani potrebbe salire in auge un altro francese.

La Juve entra nella corsa per Ekitike: le concorrenti e il prezzo stellare

Di nomi se ne fanno già tanti da tempo in chiave Juventus, con Vlahovic diretto magari in Premier League e Kolo Muani – a secco dal 7 febbraio – possibile rientrante al PSG. La caccia potrebbe cominciare nuovamente, con i soldi del serbo e di qualche riscatto che dovrà o potrà entrare (da Fagioli a Rovella). In Germania si parla di un altro francese, ovvero Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte quarto in campionato e ai quarti di Europa League.

A lanciare l’indiscrezione è Florian Plettenberg, giornalista tedesco di ‘Sky Sport DE’, che spiega come il club della città costruita sul Meno sia a conoscenza dell’interesse importante da parte del Manchester United in vista dell’estate. Ma i Red Devils non sono gli unici che lo stanno osservando da vicino: su Ekitike ci sarebbe infatti anche l’Arsenal – che però ha sempre Isak come priorità – insieme al Liverpool e appunto alla Juventus. I bianconeri sono tra i club che hanno manifestato il proprio interesse, l’Eintracht si è preparato alla partenza del proprio attaccante classe 2002 autore di 19 gol in 38 partite totali. Ma la richiesta è altissima: ben 80 milioni di euro. Una cifra che può essere superiore – ad esempio – a quella di Osimhen, ma a fare la differenza in questo caso sarebbe l’ingaggio. Difficile cavarsela con meno di 9 milioni per il nigeriano, col francese basterebbe verosimilmente la metà. La Juve, comunque, si sta muovendo.