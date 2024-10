Torino, infortunio Zapata: esito UFFICIALE

Torino, arriva l’esito ufficiale dell’infortunio di Duvan Zapata rimediato contro l’Inter

Sabato sera ha lasciato in apprensione tutto il popolo granata. L’intero San Siro si è alzato in piedi per applaudire Duvan Zapata, uscito in barella e con le mani sul volto a causa di un grave infortunio.

E gli esiti non sono affatto positivi, come confermato dal club granata che ha diramato un comunicato ufficiale. Il colombiano ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Un infortunio grave che sostanzialmente chiude in anticipo la stagione del centravanti sudamericano. Ora è possibile che il Torino si fiondi sul mercato svincolati per rimpiazzare l’attaccante: come detto uno dei nomi più caldi in questo senso è quello di Mario Balotelli. Il classe 1990 da tempo è in cerca di una squadra e ha sempre sottolineato la volontà di ripartire dalla Serie A dopo le esperienze in Turchia. Cercato anche all’estero e in Serie B, Balotelli ha sempre atteso la chiamata giusta, che ora potrebbe arrivare dal capoluogo piemontese. Di certo per mister Paolo Vanoli il ko di Zapata rappresenta un vero e proprio macigno: il colombiano è leader e capitano della squadra e anche per la squadra a livello mentale, oltre che tecnico, rischia di essere un’assenza pesantissima.

Questo il comunicato ufficiale del club granata:

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Il Torino Football Club abbraccia con affetto Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto in campo”.

Auguri che sono arrivati nel frattempo anche da altri club, che hanno mostrato la propria solidarietà nei confronti del calciatore, augurandogli un pronto ritorno in campo. Tra questi proprio l’Inter, che sui social ha voluto mandare un messaggio di conforto al centravanti del Toro. Anche la Juventus ha inviato un messaggio di auguri al centravanti, con l’augurio di rivederlo presto in campo.