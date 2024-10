Stagione a serio rischio: nuova chiamata per Balotelli in Serie A

Mario Balotelli pronto a tornare in Serie A: grave infortunio al ginocchio, c’è ‘Super Mario’ in prima fila per la sostituzione in attacco

Il Torino in ansia per le condizioni di Duvan Zapata, dopo il brutto infortunio al ginocchio rimediato dal colombiano nei minuti finali dell’ultimo match contro l’Inter.

Torsione innaturale del ginocchio sinistro per il bomber ex Atalanta, uscito in barella e in lacrime tra gli applausi di conforto del pubblico di San Siro. Vanoli spera che l’infortunio sia meno grave del previsto e ha ammesso al termine della partita: “Per non è un giocatore molto importante, aspettiamo gli esami e incrociamo le dita“, le parole dell’allenatore granata in conferenza stampa. Accertamenti strumentali programmati nelle prossime ore per Zapata e che saranno decisivi per determinare i tempi di recupero del giocatore, oltre alle strategie sul mercato del Torino. Il centravanti e capitano rischia un lungo stop se dovesse essere confermata la rottura del legamento crociato, che lo costringerebbe all’intervento e a uno stop di almeno sei mesi.

Calciomercato Torino, Zapata rischia un lungo stop: c’è lo svincolato Balotelli in pole per l’attacco

Se dovesse essere interessato invece il collaterale del ginocchio, si opterebbe per una terapia conservativa e un’assenza dai campi di gioco di circa due mesi.

Ovviamente i tifosi del Torino e Vanoli sperano nel male minore, con la dirigenza granata pronta eventualmente a tornare sul mercato se Zapata sarà costretto a restare lontano dal terreno di gioco per lungo tempo. Il Ds Vagnati e il patron Cairo si attiverebbero per reperire un nuovo attaccante dalla lista degli svincolati, dove spicca soprattutto il profilo di Mario Balotelli. Il nome del 34enne attaccante – scrive il quotidiano ‘La Stampa’ – non viene smentito dal Torino ed è quindi tenuto in considerazione per rimpiazzare Zapata nel reparto offensivo di Vanoli. Balotelli è stato scartato dal Monza per un possibile ritorno in Brianza e di recente era stato accostato anche al Palermo in Serie B.

‘Super Mario’ aspetta però una chiamata dal massimo campionato e la piazza granata potrebbe essere l’occasione giusta per un nuovo rilancio, dopo la fine dell’esperienza in Turchia con la casacca dell’Adana Demirspor.