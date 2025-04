Calhanoglu e il futuro all’Inter: “Il treno passa una sola volta” | ESCLUSIVO

Svelato il retroscena sul destino in maglia nerazzurra del regista turco, dopo le sirene di mercato della scorsa estate

Primo round dei quarti di Champions League per l’Inter, che nel catino dell’Allianz Arena è attesa dal Bayern Monaco capolista della Bundesliga.

Un Bayern certamente rimaneggiato, dove spiccano le assenze in particolare di Musiala, Upamecano e Davies. Anche l’Inter però avrà diverse defezioni importanti: Dumfries ad esempio sarà out anche per il ritorno della prossima settimana a San Siro, oltre ai dubbi sulle condizioni non ottimali di Dimarco sulla corsia opposta. Simone Inzaghi si è sfogato contro le critiche ieri alla vigilia in conferenza stampa dopo il passo falso di Parma e in compenso recupera Bastoni, oltre a professare ottimismo per Calhanoglu, quest’ultimo uscito acciaccato e costretto al cambio nell’anticipo di sabato in campionato al ‘Tardini’. Il turco quindi sarà regolarmente in campo ad orchestrare la manovra dell’Inter, senza dimenticare il corteggiamento la scorsa estate proprio del Bayern Monaco per l’ex Milan.

Inter, sfida anche sul mercato con il Bayern: dal retroscena su Calhanoglu al duello per Luis Henrique

I bavaresi si erano fatti avanti con un’offerta intorno ai 40 milioni di euro, senza trovare però il semaforo verde da parte della dirigenza campione d’Italia e il benestare di Calhanoglu, che ha preferito restare a Milano

Nico Linner, giornalista della ‘Bild’ – intervenuto a ‘TiamoCalciomercato’ in onda sul canale You Tube di Calciomercato.it – ha escluso un nuovo assalto a fine stagione per il nazionale turco: “Il treno passa una sola volta anche per un giocatore come lui. Non dovrebbe essere perciò un tema in casa Bayern in estate, anche perché in quel ruolo adesso ci sono tante soluzioni”, ha spiegato Linner.

Il giornalista tedesco, inoltre, in chiave mercato si è soffermato sul duello tra Bayern e Inter per Luis Henrique, obiettivo dei nerazzurri per la corsia destra: “Il Bayern Monaco ha qualche chance in più rispetto all’Inter, sia dal punto di vista economico che a livello di competitività nel raggiungere i massimi obiettivi, come ad esempio la Champions. Stiamo sempre parlando però di due grandi squadre a livello europeo, che certamente hanno grande fascino. Il Bayern cerca un esterno offensivo per sostituire Coman e se deciderà di puntare con decisione su Luis Henrique credo che abbia più possibilità rispetto all’Inter“, ha spiegato Linner.