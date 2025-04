Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Tante assenze anche per noi. E’ un film già visto”. Sommer: “Servirà coraggio”

Vigilia di Champions League in casa nerazzurra: domani sera la sfida dell’Allianz Arena contro i bavaresi. Le dichiarazioni del tecnico interista

L’Inter alla prova Bayern Monaco nel primo round dei quarti di Champions League, in programma domani sera nella tana dei bavaresi.

Tante le assenze nelle fila della squadra di Kompany, ma anche i nerazzurri si presenteranno alla sfida con qualche defezione e dove spicca soprattutto il forfait di Dumfries, che salterà anche il match di ritorno. In compenso Simone Inzaghi recupera Bastoni, mentre rimane qualche dubbio sulla presenza dal primo minuto di Dimarco, che ha svolto un lavoro personalizzato nella rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile: in preallarme c’è Carlos Augusto.

L’allenatore piacentino, insieme all’ex della sfida Yann Sommer, intervengono in conferenza stampa per presentare la sfida dell’Allianz Arena.

Le prime dichiarazioni di Inzaghi sono dedicate al pareggio deludente contro il Parma: “Sappiamo bene il nostro percorso, non siamo chiaramente felici della sfida di sabato. Domani incontreremo una squadra fortissima, la favorita insieme al Real Madrid. Daremo il massimo, nonostante le tante assenze in entrambe le squadre. Noi saremo senza cinque giocatori importanti. I tedeschi e gli spagnoli hanno un budget diverso, questo non va dimenticato. Nella regular season però abbiamo fatto meglio noi”.

Messaggio alla stampa – “E’ un film già visto, i cambi contro il Parma non erano scritti prima o inventati. Non volevo che si sapesse per capire cosa si scrivesse dopo. Sono stati quattro cambi forzati. Sappiamo anche noi che bisognava vincere contro il Parma”. Arriva così il punto sulle condizioni di Calhanoglu, Bastoni e Dimarco: “Bastoni più si che no, Dimarco più no che sì, Calhanoglu dovrebbe farcela”.

Muller all’Inter? – “E’ un campione, è il giocatore in attività che ha vinto più titoli. Lo stimo molto, è il numero uno, sarà un osservato speciale”.

Stagione super – “Ci stiamo superando e i miei ragazzi vanno applauditi. Domani saremo in 16 ma si parla solamente delle assenze del Bayern Monaco”.

Bayern Monaco-Inter, Sommer: “Dobbiamo avere qualità”

Sommer torna a giocare a Monaco da ex: “Domani sarà molto importante, bisognerà avere tanto coraggio, con l’obiettivo di vincere la partita. E’ bello tornare a Monaco per sfidare il Bayern“.

Un tuffo nel passato, senza rimpianti – “Non c’è alcun regolamento dei conti. Ho passato dei begli anni, vincendo il campionato. E’ stato un momento intenso, ho goduto di questo tempo e non vedo l’ora di rivedere i miei ex compagni”.

Punto debole del Bayern Monaco – “L’importante è preparare la partita. Il mister ha fatto una bella riunione, bisogna avere coraggio e qualità. Servirà essere uniti, sarà un match interessante”.

Gol subiti a Parma – “E’ sempre difficile da spiegare, l’obiettivo è quello di non far creare occasioni agli avversari. In Champions è andata un po’ meglio, ma giocando ogni tre giorni, non è facile essere sempre al top”.