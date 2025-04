Lautaro suona la carica prima del Bayern: un solo dubbio per Inzaghi

L’Inter prepara il big match dei quarti di Champions League in casa dei bavaresi. La rifinitura dei nerazzurri ad Appiano Gentile, prima del volo nel pomeriggio da Malpensa direzione Monaco di Baviera

Fase decisiva della stagione per l’Inter e ad Appiano Gentile si percepisce tutta la tensione del momento. I nerazzurri in poche settimane si giocano tutto tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Dopo i rimpianti e il deludente pareggio di Parma, Simone Inzaghi tiene alta la tensione alla vigilia del primo round dei quarti contro la corazzata Bayern Monaco. Il tecnico urla e guida i suoi fin dal torello della rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa. A suonare la carica c’è anche Lautaro Martinez, arrabbiato per l’occasione persa sabato al ‘Tardini’ nel duello scudetto con il Napoli. Il capitano tira fuori la garra e si butta su ogni pallone, senza lesinare un paio di tackle da consumato difensore. Inzaghi e Lautaro strigliano la squadra, attesa a una risposta nel big match di Champions con il Bayern.

Inter, Inzaghi recupera Bastoni per il Bayern Monaco. Personalizzato per Dimarco

C’è una buona notizia per l’allenatore piacentino: Alessandro Bastoni si è allenato regolarmente in gruppo dopo il fastidio accusato al ginocchio sabato pomeriggio e sarà in campo dal primo minuto all’Allianz Arena.

🎥 #Inter – Buone notizie per #Inzaghi: regolarmente in gruppo #Bastoni nella rifinitura. Personalizzato invece per #Dimarco (com’era successo prima di Parma) ma nessun allarme : il laterale nerazzurro sarà disponibile per #BayernInter 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/1QQAkNT7ZT — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 7, 2025

L’unica incertezza per Inzaghi riguarda la titolarità di Dimarco, che ha svolto lo stesso iter che ha preceduto la gara di Parma allenandosi individualmente. Sul canterano nerazzurro non filtrano particolari allarmismi, nel caso scalda i motori Carlos Augusto per giostrare da quinto sulla corsia sinistra. Per il resto sarà l’Inter dei titolarissimi con Barella al rientro dopo la squalifica in campionato e la conferma della ‘ThuLa’ in attacco. Quattro invece le assenze certe per Inzaghi: oltre ai lungodegenti Taremi, Dumfries e Zielinski, non sarà della partita neanche lo squalificato Asllani.

🐂 #Inter – Tra i più carichi durante la rifinitura c’è #LautaroMartinez: il capitano si butta su ogni pallone e non risparmia un paio di tackle da difensore puro 🔥 #BayernInter @calciomercatoit pic.twitter.com/HpD8bfkPCg — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 7, 2025

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.