Atalanta-Bologna si gioca prima sul mercato: nel mirino Damjan Coric

I due club prossimi avversari in campionato hanno messo nel mirino il grande talento svizzero di origini croate. Ecco tutti i dettagli

Atalanta e Bologna si sfideranno domenica prossima in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Ma in realtà i due club hanno iniziato a duellare già in sede di calciomercato. Nello specifico per uno dei talenti più interessanti della Svizzera.

Si chiama Damjan e di cognome fa Coric. È un 2007 svizzero di origini croate, dotato di un fisico già molto importante per la sua età. Nonché di una tecnica raffinatissima che gli è valsa un’etichetta molto pesante, quella di ‘nuovo Busquets’.

Atalanta e Bologna hanno messo gli occhi su di lui e a breve potrebbero muovere passi concreti per cercare di anticipare la rispettiva rivale, ma anche una concorrenza che comprende inevitabilmente altri club di calibro forse anche maggiore.

Coric è in scadenza nel 2027 e quest’anno, con la squadra U19 dello Zurigo, ha dimostrato di vedere bene anche la porta: 5 i gol realizzati in 25 partite dal Nazionale elvetico, tanti se non tantissimi visto che parliamo di un centrocampista che agisce davanti alla difesa.