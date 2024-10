Inter-Torino, il ginocchio va ko: fuori in barella

Brutto infortunio per Duvan Zapata durante Inter-Torino: il colombiano si è fatto male al ginocchio, fuori in barella

Il Torino trema per Duvan Zapata, il migliore per distacco della formazione di Vanoli e autore del gol che per qualche minuto ha riacceso le speranze dei granata nell’anticipo di campionato contro l’Inter.

Brutta torsione del ginocchio nel finale di partita per il centravanti colombiano, costretto alla sostituzione con l’ex della sfida Karamoh. Sia i compagni di squadra che i giocatori dell’Inter si sono avvicinati a Zapata cercando di rincuorarlo, con il bomber granata uscito in lacrime in barella e tra gli applausi anche dei tifosi nerazzurri. Nelle prossime ore il colombiano si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso per il problema al ginocchio rimediato al Meazza, con Vanoli e i tifosi del ‘Toro’ che incrociano le dita per un pronto recupero di Zapata.