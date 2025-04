Dispetto alla Juve, Paratici piazza subito il colpo: c’è il grande ritorno al Milan

L’arrivo dell’ex dirigente bianconero può portare al clamoroso ritorno in rossonero: dispetto alla sua vecchia squadra

Ormai il dado è tratto: Fabio Paratici è ormai la scelta del Milan per il nuovo di direttore sportivo. Con l’ex Juventus la trattativa è nella fase conclusiva e il dirigente è già al lavoro per pianificare la prossima stagione.

Paratici ha avuto diversi incontri per decidere il nuovo allenatore, una scelta importante per stabilire poi i piani per il calciomercato. Sarà un’estate particolare con diverse cessioni, anche importanti: Theo Hernandez soprattutto, ma anche Maignan sono i due big che potrebbero lasciare Milano in estate. Cessioni a cui faranno seguito acquisti altrettanto importanti ed allora viene spontaneo iniziare ad immaginare quale potrebbe essere il colpo da novanta del primo mercato rossonero di Fabio Paratici.

È proprio questo ciò che Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su X: Paratici nuovo Ds del Milan, ormai ci siamo! Quale di questi grandi nomi riaccenderebbe subito l’entusiasmo dei tifosi rossoneri?

Milan, il ritorno di Tonali: scelta fatta

Quattro le alternative indicate, due attaccanti come Osimhen e Lookman e due centrocampisti come Nico Paz e Tonali, guarda caso tutti calciatori seguiti anche rispettivamente da Juventus e Inter. La scelta è ricaduta su Sandro Tonali: un ritorno del centrocampista bresciano è stato visto come scelta giusta dal 52,3% dei votanti, staccando nettamente Victor Osimhen, fermo al 27,7%.

Ancora più indietro Lookman e Nico Paz, con rispettivamente il 10,8% e il 9,2% di preferenze. Un ritorno di Tonali, sul quale c’è anche la Juventus, sarebbe dunque visto con molto piacere dai tifosi del Milan. Una scelta di sentimenti, ma non soltanto: l’ex Brescia, chiusa la triste parentesi della squalifica, ha dato dimostrazione di aver fatto un ulteriore salto di qualità grazie alla sua esperienza in Premier League e un suo ritorno in rossonero potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nella risalita della squadra.