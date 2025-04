L’Inter sistema fascia destra e attacco: “È perfetto”. Juve e big europee ko

I nerazzurri sono pronti a investire nel mercato estivo, scelti i giocatori più importanti per due ruoli: lo vogliono tutti a zero

Il mercato dell’Inter comincia già a scaldarsi a settimane dalla fine della stagione che sta entrando nel rush finale. La squadra di Inzaghi è ancora in corsa su tutte e tre le competizioni, è una delle poche a poter ancora sognare un incredibile triplete. Ma intanto c’è da stare con i piedi per terra e magari anche programmare la prossima annata, con l’estate che – insieme al desiderio di sollevare il primo Mondiale per Club – potrà riservare finalmente qualche investimento.

E di nomi in questo senso ce ne sono già più di qualcuno. In ‘Inter Zone’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, parliamo diffusamente proprio delle mosse in entrata di Marotta e Ausilio con i nomi realmente sul loro taccuino e le condizioni con cui potrebbero arrivare alcuni calciatori. Il profilo più chiacchierato ad ora è Luis Henrique del Marsiglia, con il ds Benatia presente a San Siro per il derby di Coppa Italia. “Interesse concreto, ma c’è la concorrenza del Bayern e di altri club. Cifra di 30 milioni, magari qualcosa in meno soprattutto con una contropartita tecnica. L’età è quella giusta, in Francia si parla di proposte da 25 milioni, ma forse si va troppo oltre. Può piacere a Inzaghi, salta l’uomo, ha caratteristiche che mancano”, spiega il giornalista di Calciomercato.it Raffaele Amato.

“Sugli esterni servono rinforzi, non ci sono alternative a Dumfries, Darmian ha la sua età, e c’è bisogno di giocatori con qualità maggiore rispetto a Zalewski. Scambio con Asllani? Dipende dalla valutazione che fa l’Inter dell’albanese. Se l’Inter riesce a strappare uno sconto anche Zalewski non sarebbe sbagliato, ma come sostituto di Dimarco a grandi livelli fa fatica dal punto di vista tecnico”, chiude Raffaele Amato che poi parla anche di un altro grande obiettivo, uno di quelli che potrebbe far fare il salto di qualità all’Inter.

“Ndoye colpo per perfetto per l’Inter e per Inzaghi. E David è un po’ più vicino”: girandola Inter

Tornando però per un momento sulla questione estero, c’è un altro giocatore già accostato ai nerazzurri che potrebbe fare al caso di Inzaghi: “Il colpo perfetto per l’Inter a destra è Ndoye del Bologna, è il quinto perfetto. Poi c’è anche un tavolo aperto coi rossoblù per altro. Ndoye, Luis Henrique, Isaksen, hanno certe caratteristiche e ti fa capire che l’Inter sta cercando qualcosa di diverso, per aggiungere qualità dal centrocampo in su”, le parole di Lorenzo Polimanti durante ‘Inter Zone’.

Ma l’acquisto che potrebbe far sognare gli interisti è Jonathan David, che lascerà il Lille a parametro zero e ha una lunga fila di estimatori. Ma ancora nessuno che ha chiuso l’affare a zero. “Le pretese si sono abbassate, come ingaggio e commissioni. Non ha ancora ricevuto le proposte che vorrebbe a livello internazionale, poi il suo sogno è il Barcellona. L’Inter ha delle percentuali, non altissime, ma c’è sul giocatore – continua Raffaele Amato -. Thuram via per fargli spazio? David dovresti prenderlo subito, non puoi aspettare agosto. Il problema sarebbero le commissioni più che altro, per l’ingaggio parliamo di 4,5 milioni o giù di lì”. Sul calciatore anche la Juventus.