Vlahovic fuori dai radar: cambia tutto, problemi per la Juve

Il futuro del serbo resta tutto da scrivere: arrivano novità importante dalla Premier League. Ecco cosa sta succedendo

Con l’arrivo di Igor Tudor, Dusan Vlahovic è tornato a fare il titolare, giocando per novanta minuti contro il Genoa. Il mister croato, che in passato aveva manifestato grande apprezzamento nei confronti del serbo, gli ha dunque subito dato fiducia.

La prova contro il Grifone dell’ex attaccante della Fiorentina non è certo stata brillante, ma anche contro la Roma dovrebbe toccare a lui guidare il reparto offensivo. Fiducia, dunque, a Dusan Vlahovic per riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League e poi?

Difficile dire quale sarà il futuro del serbo, ma in bianconero non sembra esserci posto. D’altronde le trattative per il rinnovo si sono arenate ormai da tempo, con l’ex viola per nulla propenso a spalmare lo stipendio come vorrebbe la Juventus, che considera troppo alto il suo salario. La separazione tra le parti appare, dunque, l’unica via percorribile.

Addio Vlahovic, le ultime dall’Inghilterra

Serve, però, trovare una squadra pronta a spendere quei 35-40 milioni di euro che la Juventus vorrebbe per cederlo. Allo stesso tempo occorrerà che ci sia un club davvero intenzionato ad accontentare il giocatore e il suo entourage che difficilmente diranno sì ad offerte inferiori alla doppia cifra.

Si guarda così soprattutto in Premier League e ai top team. In passato la squadra che ha mostrato maggiore interesse è stata l’Arsenal. Dall’Inghilterra, però, giunge notizia, che i Gunners stanno guardando ad altri profili. Secondo Sky Sport UK i londinesi sarebbero sulle tracce di Viktor Gyokeres dello Sporting, Alexander Isak del Newcastle, Benjamin Sesko del RB Lipsia e Matheus Cunha dei Wolves. Non c’è traccia, dunque, di Vlahovic. Un bel guaio per la Juventus, che potrebbe davvero far fatica a trovare un acquirente per il serbo