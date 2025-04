Juventus, affare da 30mln col Valencia: Cambiaso finanzia il colpo

In casa Juventus tira un’aria molto particolare per Andrea Cambiaso, che a sorpresa potrebbe andar via e finanziare il grande colpo che arriva direttamente dal Valencia. Andiamo a vedere le ultime notizie.

La Juve sta in una sorta di nuovo ed ulteriore anno zero. La società, infatti, con investimenti massicci e la scelta di un allenatore giovane ed interessante come Thiago Motta, era convinta di aver gettato le basi per un progetto lungo e soprattutto vincente. Il tutto, però, si è praticamente sgretolato in nove mesi decisamente al di sotto delle aspettative di tutti e che hanno portato all’inevitabile. L’ex Bologna è stato sollevato dal proprio incarico ed è arrivato in panchina Tudor. Nel ruolo probabilmente, a meno di imprese, di traghettatore fino al termine della stagione.

In tal senso, in estate, le risorse economiche a disposizione saranno necessariamente limitate e non saranno consentite le spese folli della scorsa sessione estiva. Un sacrificio necessario potrebbe essere quello di Andrea Cambiaso, che continua ad essere un obiettivo del Manchester City di Pep Guardiola. Una sua cessione potrebbe portare al grande colpo che arriva direttamente dal Valencia e che rappresenta un profilo davvero di alto profilo. E che vanta tanti estimatori in giro per l’Europa.

Cambiaso via: finanzia il grande colpo dal Valencia?

Uno dei nomi più chiacchierati del momento in casa Juventus è, come detto, quello di Cambiaso. Il City lo segue con molta attenzione già da questo inverno ed in tal senso in estate pare che possa tornare all’assalto in maniera importante. Le disponibilità economiche non mancano ed ora emerge un nome nuovo che può fare al caso dei bianconeri. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, la Juventus è pronto a fiondarsi su Christian Mosquera del Valencia.

Si tratta di un calciatore di altissimo profilo, che da difensore centrale dà il meglio di sé e che all’occorrenza, però, può agire anche da terzino destro. Rendendosi perfetto anche nel caso in cui si dovesse rendere necessario giocare in una difesa a tre. Mosquera per la Juventus potrebbe essere un innesto di alto profilo e, complici le esigenze di cedere per ragioni economiche del Valencia, potrebbe esse preso per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Costerebbe di più, ma la situazione dei “Pipistrelli” ed un contratto in scadenza nel 2026 lo può rendere un affare a prezzo di saldo, come si suole dire. In tal senso, però, attenzione però anche alla concorrenza di due club italiani, vale a dire il Milan e la Roma. La Champions che potrebbe disputare la Juve, però, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella scelta del difensore. Chiaramente Mosquera non è l’unico difensore che la Juventus sta seguendo.