Juventus: si chiude per il centrale, arriva grazie ad Hancko

I bianconeri si stanno muovendo con attenzione sul calciomercato. Il difensore del Feyenoord, però, potrebbe dare una mano importante a Giuntoli

L’ambiente alla Continassa è cambiato con l’arrivo di Tudor. La vittoria contro il Genoa ha permesso di ritrovare serenità ed ora il tecnico croato sta lavorando sul rendere il gruppo ancora più unito. La cena di questa sera, mercoledì 2 aprile, è la conferma di come si sta vivendo un momento completamente opposto rispetto al passato. Se sul campo si ha l’obiettivo di chiudere al quarto posto, dal punto di vista dirigenziale ci si sta muovendo in ottica prossima stagione.

In attesa di capire chi sarà il nuovo tecnico, Giuntoli è al lavoro per individuare i profili giusti da portare in bianconero. Da tempo si parla della possibilità di far diventare della Juventus Hancko. Il difensore del Feyenoord, però, non sembra essere più l’obiettivo principale per la difesa tanto che, secondo le informazioni di footmercato, altri club sono sul giocatore. Ma allo stesso tempo l’ex Fiorentina potrebbe dare una mano molto importante alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: niente Hancko, altro difensore in bianconero

La pista Hancko sembra essersi raffreddata in queste ultime settimane. Il difensore del Feyenoord era il primo obiettivo per gennaio. Ora la Juventus non ha più fretta e vuole scegliere con attenzione il centrale. Per questo motivo sul calciatore si sono inseriti altri club come per esempio Bayer Leverkusen ed Everton. E, in caso di approdo agli inglesi di Liverpool, potrebbe fare un grande favore agli stessi bianconeri.

In casa Everton, infatti, c’è un difensore giovane che sta attirando l’attenzione di diverse big come Jarrad Branthwaite. Il classe 2002 ha dimostrato di essere pronto per le grandi squadre. La Juventus lo starebbe seguendo con attenzione e l’arrivo di Hancko porterebbe gli inglesi a valutare con attenzione la cessione del proprio talento durante il calciomercato estivo. Parliamo comunque di cifre importanti e di una operazione non facile.

I londinesi, infatti, lo valutano intorno ai 50 milioni di euro. Una cifra sicuramente elevata e non semplice da spendere per la Juventus nel calciomercato estivo. Ma, in caso di qualificazione in Champions League e una cessione importante, i bianconeri potrebbero soddisfare le richieste dell’Everton per il centrale. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle suggestioni. I Toffees sono sulle tracce di Hancko e, in caso di un suo arrivo, si potrebbe davvero pensare alla cessione di Branthwaite.