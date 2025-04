Svolta Chiesa: firma in Serie A, arriva con un altro italiano

Chiesa non vede l’ora di tornare ad essere protagonista in Serie A. Spunta un doppio colpo dalla Premier: ci sarà un altro italiano con lui, la svolta

Una nuova operazione sorprendente in Serie A per Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool è pronto a conquistare la Nazionale italiana tornando così nel campionato italiano: c’è aria di rivoluzione per una big. Spunta una nuova mossa di mercato dalla Premier: può arrivare insieme all’ex Juventus.

Novità importanti sul fronte Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool vorrebbe tornare a vestire la maglia della Nazionale italiana: svolta decisiva per ambire a grandi palcoscenici con la rivoluzione estiva. Ci sarà così aria di rivoluzione con un doppio colpo italiano dalla Premier League.

Calciomercato, doppio colpo italiano in Serie A: non solo Chiesa

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Chiesa è pronto a sbarcare subito nel campionato italiano: la volontà dell’esterno offensivo del Liverpool che non ha trovato tanto spazio con Slot. Ci sarebbe anche un nuovo colpo a sorpresa dal top club inglese, scopriamo tutti i dettagli.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa è pronto a sbarcare in Serie A dopo l’avventura fallimentare con la maglia del Liverpool. Un momento decisivo per firmare subito in Italia: spunta il Milan per accettare il progetto rossonero. In lizza ci sarebbe anche il nome di Udogie, laterale del Tottenham e della Nazionale italiana: l’ex Udinese è pronto a svolare con il suo trasferimento a sorpresa in Serie A.

Saranno settimane intense per conoscere così il loro futuro. I due calciatori italiani non vedono l’ora di dire addio al campionato inglese per una nuova avventura in Italia. Ecco la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: Chiesa è desideroso di tornare a sfrecciare in Serie A. Saranno ore intense per trovare subito la nuova destinazione: ecco la mossa a sorpresa per rivederlo subito nel campionato italiano.

Chiesa ed Udogie saranno pronti per vivere le ultime settimane in Premier League: Il Milan li aspetta per rivoluzionare la rosa a disposizione del prossimo allenatore. Due mesi decisivi per un nuovo progetto interessante con l’arrivo del ds Fabio Paratici. Ecco la nuova idea con il doppio colpo dalla Premier League per tornare a sognare in grande.