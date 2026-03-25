Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Contatti già avviati, colpo Vlasic a un passo

Foto dell'autore

Nikola Vlasic è pronto a salutare il Torino durante la prossima estate con il centrocampista croato che piace a una big, decisa a chiudere l’affare.

Nikola Vlasic
Vlasic verso l’addio al Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da TuttoSport, Vlasic sarebbe finito in maniera netta sul taccuino della dirigenza del Borussia Dortmund, pronta a fare un’offerta al Torino per portare il centrocampista in Germania.

Grande sponsor dell’operazione è Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, connazionale e grande estimatore di Vlasic che sta facendo vedere tutte le sue qualità in questa stagione vissuta con la maglia granata. Ci sarebbero stati già dei contatti positivi tra le parti con il calciatore che potrebbe così salutare la Serie A.

Due fattori sembrano favorire l’affare. Uno è l’addio di Brandt al Borussia Dortmund con il centrocampista che lascerà un vuoto nel ruolo ruolo che potrebbe essere colmato proprio dal croato del Torino. L’altro è relativo al contratto di Vlasic con il club di Cairo, in scadenza nel giugno del 2027 che lo colloca nella lista dei cedibili per non perderlo a zero tra poco più di un anno.

/7
2769

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU