Nikola Vlasic è pronto a salutare il Torino durante la prossima estate con il centrocampista croato che piace a una big, decisa a chiudere l’affare.

Secondo quanto affermato da TuttoSport, Vlasic sarebbe finito in maniera netta sul taccuino della dirigenza del Borussia Dortmund, pronta a fare un’offerta al Torino per portare il centrocampista in Germania.

Grande sponsor dell’operazione è Kovac, allenatore del Borussia Dortmund, connazionale e grande estimatore di Vlasic che sta facendo vedere tutte le sue qualità in questa stagione vissuta con la maglia granata. Ci sarebbero stati già dei contatti positivi tra le parti con il calciatore che potrebbe così salutare la Serie A.

Due fattori sembrano favorire l’affare. Uno è l’addio di Brandt al Borussia Dortmund con il centrocampista che lascerà un vuoto nel ruolo ruolo che potrebbe essere colmato proprio dal croato del Torino. L’altro è relativo al contratto di Vlasic con il club di Cairo, in scadenza nel giugno del 2027 che lo colloca nella lista dei cedibili per non perderlo a zero tra poco più di un anno.