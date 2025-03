Chiesa torna in Serie A: svelato l’affare, cosa c’è sotto

Novità importanti sul futuro di Federico Chiesa. L’esterno italiano non ha trovato tanto spazio al Liverpool: ora è arrivato il momento di tornare a casa, ecco il colpo in Serie A

A gennaio è stato ad un passo dalle big italiane per un ritorno imminente in Serie A, ma Federico Chiesa ha optato per la permanenza in Premier League con la speranza di trovare più spazio con Arne Slot. La sua storia d’amore con il Liverpool è ormai ai titoli di coda: svelato l’affare a sorpresa con l’intreccio con un altro top club inglese.

Nel giro di pochi mesi Chiesa ha perso anche la Nazionale italiana risultando tra i migliori agli Europei. L’ex Juventus ha salutato la Serie A in estate, ma ora non vede l’ora di tornare a casa con un nuovo progetto avvincente. Tante big italiane hanno messo gli occhi sull’esterno del Liverpool, ma a sorpresa è arrivato il forte interessamento di una nuova squadra. Spunta la destinazione a sorpresa con l’intreccio con il Tottenham.

Colpo Chiesa in Serie A, spunta l’intreccio in Premier

Saranno mesi intensi per conoscere subito il futuro dell’esterno italiano del Liverpool. Federico Chiesa ha tanta voglia di rivalsa dopo mesi trascorsi in panchina: l’ultim’ora può cambiare il suo destino, ecco la verità sull’ex Juve.

Come riportato dall’account su X dell’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Chiesa sarebbe finito nel mirino della Lazio per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Nel frattempo il Tottenham è piombato sul talentuoso esterno danese, Gustav Isaksen, con l’intenzione di chiudere subito l’affare sborsando ben 40 milioni. Un intreccio suggestivo in Serie A per ritrovare subito entusiasmo dopo l’avventura con i Reds: Chiesa ha intenzione di volare subito in Italia.

L’esterno offensivo italiano ha tanta voglia di brillare nuovamente anche in Nazionale italiana. Nel 3-5-2 del Ct Luciano Spalletti è pronto a mettersi a disposizione sulla fascia destra per sacrificarsi nelle due fasi di gioco. In estate saluterà il Liverpool per tornare subito a gioire nel campionato italiano.

Anche il Napoli ha cercato di chiudere l’affare su consiglio del ds Manna per accontentare Antonio Conte, ma l’affare non si è concretizzato in estate. Anche a gennaio è stato accostato alle big italiane (e non solo), ma in estate arriverà il colpo definitivo dicendo addio ai Reds. Un nuovo affare in casa biancoceleste per l’estate: la Lazio ha intenzione di regalare nuovi innesti di spessore a Marco Baroni dopo l’exploit alla sua prima stagione sulla panchina della Capitale.