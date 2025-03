Nuovo colpo in Serie A dopo Chiesa: il Liverpool lo toglie alla Juve per 30 milioni

I Reds sono pronti a fare nuovamente spesa nel campionato italiano: Giuntoli è stato avvisato

La rovinosa sconfitta casalinga patita contro l’Atalanta ha ridimensionato le velleità di crescita di una Juventus che sarà chiamata a lottare fino in fondo per conquistare il quarto posto, obiettivo minimo stagionale. L’eventuale pass per la prossima edizione della Champions, però, non garantirebbe l’automatica permanenza di Thiago Motta, il cui futuro è ormai appeso ad un filo. Quella che si aprirà ufficialmente tra qualche mese, in sostanza, sembra stagliarsi come una sessione di calciomercato densa di profondi cambiamenti in casa bianconera. L’ennesima.

A prescindere dal discorso relativo alla nuova guida tecnica – tema tutt’altro che banale che continuerà a calamitare l’attenzione mediatica ancora a lungo – uno dei reparti finiti sotto la lente di ingrandimento della Juventus è il centrocampo. Se si escludono la centralità di Thuram e la poliedricità di Mckennie, infatti, Thiago Motta è riuscito a trovare solo a fasi alterne quelle certezze dal suo centrocampo sul quale aveva invece basato l’exploit a Bologna. In particolare, la mancanza di un frangiflutti in grado di spezzare le trame di gioco avversarie sta pesando come un macigno negli equilibri ancora tutti da collaudare della mediana della Juventus. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, sotto questo punto di vista, sorprendono fino ad un certo punto.

Calciomercato, sfida Liverpool-Juve per Frendrup: le ultime dall’Inghilterra

Secondo quanto evidenziato da CaughtOffside, infatti, ci sarebbe anche la ‘Vecchia Signora’ sulle tracce di Morten Frendup. Protagonista un’altra stagione importante con la maglia del Genoa, impreziosita anche da due reti in Serie A, il danese classe ‘2001 era finito nel mirino – tra le altre – anche dell’Inter. Fino a questo momento, però, i nerazzurri non hanno mai seriamente affondato il colpo, dando priorità ad altri obiettivi.

Uno stallo che – nel medio-lungo periodo – potrebbe costare carissimo alle big di Serie A. Negli ultimi giorni, infatti, anche Liverpool, Aston Villa e Brentford avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra. Una richiesta di informazioni che, almeno fino a questo momento, non si è comunque tramutata in proposte concrete. Chiaramente l’interesse dei Reds di Slot rischia seriamente di cambiare le carte in tavola, ponendo le premesse ad una vera e propria asta internazionale. Tuttavia, il Genoa non ha alcuna intenzione di fare sconti e parte da una valutazione di circa 30 milioni di euro per lasciar partire uno dei suoi gioielli più luminosi. Il Liverpool – che solo nell’agosto scorso ha perfezionato l’operazione Chiesa con la Juve – monitora il da farsi. Anche Giuntoli, sebbene da una posizione più defilata, non vuole farsi trovare impreparato. Che si possano creare i presupposti per un nuovo incastro di mercato tra i bianconeri e i Reds? Staremo a vedere cosa succederà.