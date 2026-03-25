Juve-Bologna, affare inaspettato in estate: 10 milioni di euro

Grosse novità in vista del calciomercato estivo: le protagoniste questa volta sono Juventus e Bologna.

Proseguono le grandi manovre di calciomercato in casa Juventus in vista della prossima stagione, quando è attesa una vera e propria rivoluzione tra acquisti e cessioni. Uno dei principali indiziati a salutare definitivamente il club bianconero è sicuramente Joao Mario, che a gennaio si è trasferito in prestito secco al Bologna.

Il laterale portoghese classe 2000 sta facendo vedere delle buonissime cose con la casacca rossoblu e ora – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Sportmediaset’ – il Bologna sarebbe intenzione a intavolare una vera e propria trattativa con la Juventus per il suo acquisto a titolo definitivo.

Joao Mario non rientra nei piani di Luciano Spalletti, che non lo ha quasi mai impiegato alla Juve, e dunque potrebbe cambiare aria per circa 10 milioni di euro: da qui a giugno molte cose sono destinate a cambiare, ma il Bologna proverà a trattenere il calciatore originario di São João da Madeira che ha fin qui ben impressionato.