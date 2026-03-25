Juve all’angolo, prendono Kalulu: spunta la destinazione

Pessime notizie per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi della Juve: ecco le ultime sul futuro di Kalulu.

Una clamorosa voce di calciomercato scuote la Juventus in questa sosta per le Nazionali. Pierre Kalulu, reduce da oltre metà stagione davvero importante a Torino, potrebbe dire addio ai bianconeri al termine della stagione in corso. Spalletti stravede per l’ex Milan, ma le cose sembrano destinate a prendere un’altra piega in caso di proposta indecente.

Proprio così perché – secondo quanto riportato da ‘Il Giornale’ – Liverpool e Manchester United avrebbero intenzione di fare follie per il cartellino del difensore francese classe 2000.

Kalulu ha un contratto con la Juve fino al 2029 e i vertici societari di corso Galileo Ferraris sono pronti a offrire al calciatore un rinnovo fino al 30 giugno 2030, ma le sirene provenienti dalla Premier League potrebbero far vacillare la Juve. La grande disponibilità economica dei Reds e dei Red Devils rischia di cambiare le carte in tavola, proprio quando nessuno se lo aspettava: Kalulu è un punto fermo della Juve, ma adesso un suo addio al termine della stagione in corso è tutt’altro da escludere. Una vera batosta per tutti i sostenitori della ‘Vecchia Signora’,