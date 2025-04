Dorgu torna in Serie A, l’annuncio dall’Inghilterra

Dorgu non è riuscito a conquistare il Manchester United: tante critiche verso di lui, spunta il nuovo annuncio a sorpresa dall’Inghilterra

Novità interessanti per il futuro dell’ex laterale del Lecce, Patrick Dorgu, che non riesce ad ambientarsi con la maglia del Manchestere United. L’annuncio dell’ex campione inglese potrebbe subito far cambiare il suo futuro: spunta la verità per la prossima stagione.

Un annuncio a sorpresa direttamente dall’Inghilterra per quanto riguarda il futuro di Dorgu. L’ex campione del Manchester United ha espresso il suo punto di vista su Patrick Dorgu, laterale danese arrivato da Lecce nella sessione invernale di calciomercato. L’ambientamento non è stato dei migliori ed ora potrebbe volare in una big italiana. Tutto può cambiare clamorosamente con il suo ritorno in Serie A. Cresciuto a Lecce, è diventato uno dei migliori laterali d’Europa: così a gennaio i Red Devils hanno anticipato tutte le big italiane. Ora potrebbe avvenire proprio il contrario: ecco tutta la verità.

Dorgu, colpo in Serie A: torna a casa

Il laterale danese cercherà di terminare con entusiasmo gli ultimi mesi in Premier League, ma il suo futuro resta in bilico. Ecco la prossima mossa a sorpresa in vista della prossima stagione.

L’ex campione del Man United, Gary Neville, ai microfoni di Sky Sports UK ha criticato la rosa a disposizione del manager portoghese Ruben Amorim. Nel mirino anche il laterale Dorgu che è pronto a fare il suo ritorno a sorpresa in Serie A: Juventus, Milan ed Inter lo hanno sempre monitorato a lungo. Alla fine ha optato per la sua avventura in Premier League, ma non è riuscito a conquistare l’ambiente di Old Trafford.

In estate potrebbe arrivare la decisione a sorpresa per continuare a sognare in grande. Classe 2004, ha davanti a sè un futuro roseo: il salto di qualità è stato forse troppo grande per lui. Le prossime settimane saranno importanti per conoscere così la sua squadra: il Manchester United cercherà di tornare in alto.

Una novità interessante per rivederlo subito sfrecciare sulla fascia sinistra in Serie A: l’ultima decisione spetterà proprio al giocatore danese che ha intenzione di continuare ad imporsi in Premier League. Tutto può cambiare improvvisamente per sognare in grande: le big italiane non vogliono lasciarsi sfuggire questa nuova occasione di mercato per la prossima stagione. Dorgu è pronto a fare il suo ritorno a casa: ormai ci siamo.