Italiani all’estero: il grande impatto di Bacci al Moreirense

In appena cinque partite il tecnico di Viareggio ha cambiato volto alla squadra e alla stagione dei portoghesi

Se c’è un problema, chiamate lui. Cristiano Bacci, l’uomo e l’allenatore della provvidenza. In sole cinque partite ha cambiato il volto della Moreirense e di un’intera stagione.

Il 49enne tecnico nativo di Viareggio è stato chiamato a fine febbraio, per sostituire il partente Peixoto dopo il ko in casa del Famalicao, il quarto in cinque gare di Liga Portugal. Gliene sono bastate altrettante a Bacci per far invertire totalmente la rotta ad Alan e compagni: l’ex Boavista, con un passato all’Udinese da vice di Cioffi, ha conquistato 2 vittorie e 3 pareggi, la migliore serie di partite di questa stagione, salendo al decimo posto con 35 punti.

Un totale di 9 punti, con soli 4 gol incassati. Solo il Vitoria SC e il Braga hanno fatto meglio. Bacci è diventato così il primo allenatore nella storia del Moreirense a non perdere nei primi cinque incontri. Con questi risultati, impronosticabili quando è stato chiamato in corsa, l’allenatore toscano alla sua terza esperienza in Portogallo, la sesta all’estero, ha garantito la permanenza in massima serie al Moreirense, un traguardo che si era complicato molto prima del suo arrivo.