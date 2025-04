Isaksen mette nei guai Gasperini: corsa Champions apertissima

La Lazio espugna il campo dell’Atalanta grazie alla rete del danese: i nerazzurri risucchiati, si apre anche la corsa al terzo posto

Due squadre reduci da momenti complicati e una vittoria che può risollevare certamente il morale della Lazio. Dall’altra parte le preoccupazioni in casa Atalanta non mancano. Se i biancocelesti ritrovano i tre punti dopo tre gare, con la seconda vittoria nelle ultime 7, per i nerazzurri arriva la terza sconfitta consecutiva e ora gli orobici sono ancora più risucchiati nella corsa Champions.

Il primo tempo non regala praticamente emozioni e la gara risulta davvero molto bloccata. La ripresa invece si apre con un bel destro da fuori di Dele Bashiru e la respinta di Carnesecchi e con la risposta di Retegui, che vede il suo tentativo salvato da Mandas. Poco dopo la svolta: da rilancio direttamente del portiere, la difesa orobica si fa sorprendere dall’inserimento di Dele Bashiru. Il nigeriano si infila tra Hien e Kolasinac, che si sbilanciano tra loro e di testa offre a Isaksen, che fredda Carnesecchi.

Da lì la situazione non cambierà. I nerazzurri provano a rifarsi sotto, ma senza mai riuscire a rendersi davvero pericolosi, salvo a pochi minuti dalla fine con un colpo di testa di Brescianini che termina di poco fuori. Alla fine la Lazio conquista una preziosissima vittoria, mentre l’Atalanta, che non vince in casa dal 22 dicembre, vede complicarsi sempre più la sua situazione.

Atalanta-Lazio 0-1: tabellino e classifica

La vittoria permette alla Lazio di guadagnare grande fiducia in vista della sfida di Europa League contro il Bodo e del derby in programma la prossima settimana.

Per l’Atalanta invece la situazione si fa complicata. Tre sconfitte di fila, tutte e tre senza segnare e un calendario decisamente complicato con le prossime gare in programma contro Bologna (in casa) e Milan (a San Siro).

Atalanta-Lazio 0-1

Marcatori: Isaksen 54′

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 68; Napoli* 64; Atalanta 58; Bologna* 56; Juventus* e Lazio 55; Roma* e Fiorentina 52; Milan 48; Udinese e Torino 40; Genoa 38; Como 33; Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia* 21; Monza* 15.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Bodo Glimt-Lazio giovedì 10 aprile ore 18:45 e Lazio-Roma domenica 13 aprile ore 20.45; Atalanta-Bologna domenica 13 aprile ore 12:30.