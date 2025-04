DIRETTA Serie A, Roma-Juventus | Segui la cronaca LIVE

Si chiude la domenica della trentunesima giornata del campionato di Serie A con una grande classica della nostra competizione nazionale

Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara in programma per questa domenica, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, vede affrontarsi la Roma e la Juventus.

Sfida dal sapore di Champions League, visto che le due squadre sono in lotta per il quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, e si trovano a soli tre punti di distanza in classifica. I giallorossi dell’allenatore Claudio Ranieri, ex della partita, viaggiano a vele spiegate e arrivano a questo appuntamento dopo la conquista dei tre punti ottenuti sul campo del Lecce di Marco Giampaolo, decisiva la rete di Artem Dovbyk per la settima vittoria consecutiva. Di contro, i bianconeri del tecnico Igor Tudor, alla sua seconda partita in panchina, arrivano a questa appuntamento dopo l’importantissima vittoria interna conquistata contro il Genoa di Patrick Vieira grazie allo splendido gol realizzato da Kenan Yildiz nella prima frazione di gioco. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-JUVENTUS

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Kone, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Kolo Muani; Vlahovic. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A:

ARBITRO: Andrea Colombo (Sezione Como)

PROSSIME PARTITE

Juventus-Lecce, 12 aprile ore 20.45

Lazio-Roma, 13 aprile ore 20.45