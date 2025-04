Milan a caccia del nuovo ds, il candidato glissa: “Solo voci”

In casa rossonera si cerca un nuovo elemento da inserire all’interno della dirigenza, ma uno dei papabili non si esprime

Il pareggio interno contro la Fiorentina rimediato in campionato ha ribadito quanto sia travagliata la stagione del Milan. E oltre che delle prestazioni in campo, in casa rossonera si parla tanto anche di movimenti dirigenziali. Il club meneghino è infatti al lavoro per trovare un nuovo ds e come vi abbiamo raccontato il nome di Fabio Paratici era in pole position.

L’accordo raggiunto però non basta più: sono sorti problemi nella stesura contrattuale e la fumata bianca non appare così vicina. Una svolta che cambia le carte in tavola. Risalgono infatti le quotazioni di Igli Tare, ancora senza contratto dopo la chiusura dell’esperienza con la Lazio. L’albanese è il profilo più gradito da Zlatan Ibrahimovic. Oltre a Tare però attenzione anche al nome di Tony D’Amico, attualmente all’Atalanta. E proprio poco prima della sfida tra i nerazzurri e la Lazio, il ds orobico ha parlato del proprio futuro.

Milan, D’Amico allontana le voci: “Non commentabili”

Il nome di D’Amico è da tempo nei radar rossoneri, ma ai microfoni di ‘Sky Sport’, il dirigente ha glissato l’argomento, preferendo parlare solo del club.

“Sono solo voci, non sono commentabili. Siamo focalizzati su quello che è il percorso e quelli che sono gli obiettivi dell’Atalanta” ha affermato D’Amico. A tal proposito così si è espresso sui prossimi impegni: “Abbiamo otto gare importantissime, dobbiamo essere super concentrati. Lo scudetto? Quello è stato un sogno impossibile, siamo sempre molto concentrati. Il momento attuale? Credo che una flessione sia naturale. Il mister e i ragazzi stanno lavorando allo stesso modo, con voglia di dimostrare tutto”.