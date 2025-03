Milan, caccia al nuovo ds: Ibra accelera per Tare | CM.IT

Le ultime sul nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Antonio D’Ottavio. Il punto della situazione

E’ un periodo di crisi infinita quello che sta vivendo il Milan in queste settimane. I rossoneri, però, hanno voglia di reagire e la prima mossa, che fa tornare un po’ il sorriso ai tifosi, è il rinnovo di Tijjani Reijnders. Gerry Cardinale e il suo team, però, non può certo fermarsi: il numero di RedBird è così chiamato a prendere altre scelte importanti, come quella del nuovo direttore sportivo.

Come scritto ieri, questi sono destinati ad essere i giorni della svolta: il Milan ripartirà da un vero ds dopo essersi separato a dicembre da Antonio D’Ottavio. La settimana scorsa ci sono stati così dei contatti importanti con Igli Tare e Fabio Paratici.

Milan, Tare balza in testa: il punto della situazione

L’ex Lazio e l’ex Juventus, nei giorni scorsi hanno, dunque, staccato la concorrenza, con Francois Modesto, rimasto sullo sfondo. Aveva perso quota, da tempo, invece, Andrea Berta, avvicinato dai rossoneri tardivamente. L’ex Atletico Madrid continuerà così la propria avventura all’estero e più precisamente a Londra.

Nella corsa alla poltrona di ds, però, nelle ultime ore – come ha potuto appurare la redazione – c’è stato uno scatto in avanti da parte di Igli Tare, con Zlatan Ibrahimovic che ha deciso di premere il piede sull’acceleratore. In questo momento, dunque, l’albanese è in vantaggio, in attesa del via libera definitivo. La vicenda allenatore, ci insegna, però, che a Casa Milan bisogna fare i conti con un gruppo di lavoro che non sempre la pensa alla stessa maniera. Proprio per questo non sono esclusi colpi di scena.