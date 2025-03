Paratici e Tare avanzano: la scelta del nuovo ds, al Milan si cambia | CM.IT

Le ultime sul nuovo direttore sportivo: il Diavolo è pronto a scegliere la figura da integrare in dirigenza: ecco la scelta

Nelle prossime ore in casa Milan arriverà l’ufficialità della separazione con Pier Donato Vercellone. In via Aldo Rossi, dunque, accoglieranno presto un nuovo Chief Communications Officer. Le attese dei tifosi, però, sono soprattutto legate al Direttore Sportivo. L’addio di Antonio D’Ottavio c’è stato a dicembre, ma il Milan non ha ancora provveduto a sostituirlo.

A gennaio così è stato Giorgio Furlani ad avere potere di firma. E’ evidente, però, che la stagione 2025/2026 verrà programmata con un vero ds a bordo. Ecco perché entro la primavera è attesa la fumata bianca, ma dalle parti di Casa Milan, sono ore caldissime e c’è sempre più la sensazione che la prossima settimana possa essere importante. Il tempo stringe e aver visto sfumare Andrea Berta (avvicinato tardivamente e sempre più vicino ad una nuova esperienza all’estero), ha spinto Ibra e Cardinale a premere il piede sull’acceleratore.

Milan, Paratici e Tare in pole: la svolta è vicina

Così negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti con due profili dei quali si parla ormai da mesi: Igli Tare e Fabio Paratici, due dirigenti che hanno maturato tanta esperienza e che conosco benissimo la Serie A e la politica del calcio italiano. Francois Modesto, sul quale non sono mai arrivate conferme importanti, D’Amico e Burdisso, dunque, sono sempre più indietro.

La domanda adesso che tutti si pongono è come un nuovo ds di questa caratura possa integrarsi con un gruppo di lavoro formato da personalità importanti come Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. La risposta potrebbe essere legata al sempre più possibile ridimensionamento del francese. Se non dovesse salutare a giungo (ha il contratto in scadenza), è molto probabile che torni a fare il capo scout. Una volta arrivato il direttore sportivo, si inizierà a programmare con forza la nuova stagione, a partire dalla scelta dell’allenatore che dovrà guidare il Milan. Sergio Conceicao va verso l’addio, salvo miracoli inattesi e inevitabilmente il nuovo ds avrà voce in capitolo.