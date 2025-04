Altra ricaduta, va ancora ko: il derby è a rischio

Nuovo infortunio nel corso di questa stagione che mette in grosso dubbio la sua presenza nella stracittadina

Nuovi problemi fisici e il concreto rischio che possa saltare una delle partite più sentite dell’intera stagione. Per il giocatore si tratta dell’ennesima ricaduta nel corso di quest’annata.

Non arrivano buone notizie in casa Lazio dopo che Marco Baroni è stato costretto ad una sostituzione forzata nel corso della sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico biancoceleste infatti ha dovuto rimpiazzare l’infortunato Nuno Tavares con Luca Pellegrini. Il terzino sinistro portoghese, attorno alla mezz’ora, ha infatti chiesto il cambio accusando un problema muscolare, un episodio non nuovo nel corso di questa stagione.

Lazio, Nuno Tavares va ancora ko: paura per il derby

Tavares già poche settimane fa aveva dato forfait nel corso del riscaldamento pre-gara contro il Bologna. Il calciatore aveva poi risposto alla chiamata della nazionale portoghese, ma era prematuramente tornato a Roma per sottoporsi alle opportune cure.

Cure che hanno portato al suo ritorno in campo da titolare nella sfida di Bergamo, ma al 32′ il lusitano ha fermato la propria corsa accasciandosi a terra, evitando di lanciarsi su un passaggio in profondità di Zaccagni. Resterà da capire quella che è l’entità dell’infortunio, ma le premesse non sembrano delle migliori. Tavares infatti, nell’accasciarsi a terra, si è portato la maglia sul volto, lasciandosi andare ad un’espressione di dolore. Una situazione dunque che preoccupa e non poco, visto che la stagione biancoceleste entra ora nel vivo e ogni gara diventa cruciale.

La Lazio infatti è in piena corsa Champions League e sarà impegnata anche in Europa League. Giovedì i biancocelesti voleranno in Norvegia per sfidare il Bodo Glimt, ma di certo il calciatore ex Arsenal e Olympique Marsiglia non sarà della partita. La sensazione però è che Tavares rischi di restare out anche per il derby contro la Roma, in programma domenica 13 alle 20.45. Chiaramente però il calciatore dovrà sottoporsi prima agli esami di rito, anche se appunto le prime impressioni non sembrano essere affatto buone.