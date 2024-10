Juventus, UFFICIALE: tegola Bremer, confermata la lesione e il lungo stop

Arriva il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni di Gleison Bremer: lesione al ginocchio, confermati i peggiori timori

Per la Juventus, si attendevano brutte notizie relativamente alle condizioni di Gleison Bremer. E gli esami medici svolti questa mattina sul difensore brasiliano hanno confermato, purtroppo, per i bianconeri, il tutto.

Reso noto poco fa il comunicato ufficiale che ha riassunto gli esiti degli esami strumentali. L’infortunio patito ieri sera contro il Lipsia ha causato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per Bremer sarà necessario nei prossimi giorni un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento stesso, prima di un lungo iter riabilitativo. Si prevede, per il centrale brasiliano, una assenza di almeno sei mesi dal terreno di gioco. Se tutto dovesse andare per il meglio, il giocatore potrebbe essere recuperabile almeno per il Mondiale per Club di giugno, ma naturalmente la fase di rieducazione andrà affrontata con grande cautela. Una tegola non da poco per Thiago Motta, che perde in questo modo una delle sue colonne difensive, un vero e proprio inamovibile di questo inizio di stagione. A Federico Gatti e Pierre Kalulu, primariamente, il compito di non farlo rimpiangere, per confermare la solidità difensiva dei bianconeri, una delle principali armi in più di questo inizio di stagione.

Juventus, stop anche per Nico Gonzalez: l’annuncio sulla lesione muscolare

La giornata, allo J-Medical, ha riservato anche novità per quanto riguarda Nico Gonzalez, altro giocatore uscito per infortunio dalla durissima trasferta contro il Lipsia in Champions League. Pochi minuti dopo l’infortunio di Bremer, anche l’argentino si era accasciato a terra, lamentando un problema di natura muscolare, che aveva obbligato alla sostituzione con Francisco Conceicao.

Per l’attaccante ex Fiorentina, l’infortunio patito è una lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. La durata dello stop, nel suo caso, dovrebbe aggirarsi tra le tre e le quattro settimane. Certa la sua assenza nella gara di domenica contro il Cagliari in campionato, quindi, dopo la pausa, contro la Lazio e contro lo Stoccarda in Champions League. Ci sono possibilità di provare a recuperarlo in vista del big match contro l’Inter, a San Siro, del 27 ottobre.