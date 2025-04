Inter-Juve, la bufera continua: “Mai ricevuto l’audio”

L’ammissione dell’arbitro sul derby d’Italia da lui diretto: “Non serve andarlo a rivedere, sicuramente è stato un errore”

“Ricordo ancora l’episodio…”. Quella tra Inter e Juve è una polemica infinita. Le dichiarazioni di pochi minuti fa riaccendono il dibattito su uno dei derby d’Italia più discussi degli ultimi quindici anni.

Parliamo di Inter-Juve del 2018, vinto dai bianconeri e che ebbe ripercussioni pesanti – chiedere al Napoli o a Sarri – nella corsa allo Scudetto.

In quella partita ci furono più episodi controversi, ma il più controverso di tutti fu il contatto tra Pjanic e Rafinha, con il serbo che venne graziato dall’allora arbitro Orsato.

Sul derby d’Italia del 2018 è intervenuto l’ex procuratore della Figc Pecoraro: “Mi ricordo ancora l’episodio di Inter-Juventus – ha detto Pecoraro a ‘Radio CRC’ riferendosi proprio a Pjanic-Rafinha – Orsato non assegnò l’espulsione al bosniaco e non abbiamo mai ricevuto l’audio. Se il VAR avesse attirato l’attenzione dell’arbitro – ha sottolineato Pecoraro in conclusione – le cose sarebbero andate diversamente”.

Pjanic-Rafinha, Orsato ammise l’errore: “Ho sbagliato valutazione”

Quattro anni fa e tre anni dopo quella partita, nel corso della sua ospitata a ’90° Minuto’, Orsato fece mea culpa: “Non serve andarlo a rivedere, sicuramente è stato un errore. La vicinanza non mi ha portato a vedere quello che poi ha mostrato la televisione, ho sbagliato valutazione”.

Per quanto riguarda l’audio di cui parla Pecoraro, al tempo lui lo chiese ma gli fu risposto che non era stato archiviato perché il contatto tra Pjanic e Rafinha era solamente da ammonizione.

Quello che si dissero in quel momento, e dopo Vecino/Mandzukic, Orsato e gli arbitri della sala Var, Valeri e Giallatini, venne poi svelato da ‘Le Iene’.

Su Pjanic/Rafinha, Valeri esclamò “uuuh, check!” per poi chiedere di rivedere le immagini al Var. Giallatini, invece, aggiunse che “il giallo c’è, per me è giallo“, con Valeri che confermò: “Sì, certo”. Orsato, però, non li diede ascolto…